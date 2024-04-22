Işın Karaca, 'İhtilal' için kamera karşısına geçti

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Işın Karaca, yeni şarkısı 'İhtilal'i remix, clup ve slow olmak üzere dört farklı versiyonuyla birlikte dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Leyla Özöksüz'e ait olan şarkının aranjesi ise Can Yapıcıoğlu imzası yer alıyor.

"KENDİ İŞLERİMLE İLGİLENİYORUM"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Işın Karaca, klip çekiminden ve şarkısından ve sektörden de bahsetti. Karaca; "Ben tamamen kendi işlerimle ilgileniyorum. Artık tamamen menajerlik şirketime odaklıyım. Biraz daha organizatör ve daha çok konser bazlı... Bizim piyasamızda çok işsiz var ve çok açık bir sistem var. Çok fazla insan hak etmediği paralar kazanıyor. Bu yüzden 24'üncü sanat yılımda kendi ofisimizde kendi menajerliğimizi yapıyoruz. Herkesten ve her şeyden bağımsız olmak beni mutlu etti" diye konuştu.

"HER ŞEYİN YERİ VE ZAMANI VAR" Işın Karaca, son günlerde gündeme gelen Hadise'nin sahne kıyafetleriyle ilgili ne düşündüğü şeklindeki soruya ise; "Hadise'nin şovu, 100 kişinin var olduğu bir şov. Frikik çekmeye çok müsait bir şov. Her şeyin bir yeri var ve zamanı vardır. Artık bunlarla şu ülkenin uğraşmaması gerekiyor. Kadın bedeni satılık bir obje değildir. Yeri geldiği kadar dekolte kullanılmalıdır" cevap verdi.