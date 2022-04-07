"BİR SÜRÜ ŞEY GİBİ O DA YIKILDI"

Eski günleri yad eden ünlü oyuncu, fotoğrafın hikayesini de anlattı. Işıl Yücesoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi... Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi, çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı, gitti ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala..." notunu düştü. Yücesoy'un gönderisi takipçilerinden 2 binden fazla beğeni aldı.