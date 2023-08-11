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        Haberler Magazin Işıl Yücesoy: Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...

        Işıl Yücesoy: Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...

        Işıl Yücesoy, takipçilerini geçmişe götürdü. Yücesoy, Bursa Devlet Tiyatrosu kulisinde çekilen bir fotoğrafını ortaya çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 11:06
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          Oyunculuğun yanında müzisyen kimliği de bulunan Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        • 2

          Işıl Yücesoy, fotoğrafına; "Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar... Bursa Devlet Tiyatrosu kulisi" notunu düştü.

        • 3

          Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

          Soner Sarıkabadayı

        • 4

          Soner Sarıkabadayı

        • 5

          Azra Akın

        • 6

          Azra Akın

        • 7

          Alişan

        • 8

          Alişan

        • 9

          Murat Dalkılıç

        • 10

          Murat Dalkılıç

        • 11

          Merve Dizdar

        • 12

          Merve Dizdar

        • 13

          Nilüfer

        • 14

          Nilüfer

        • 15

          Demet Şener

        • 16

          Demet Şener

        • 17

          Farah Zeynep Abdullah

        • 18

          Farah Zeynep Abdullah

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