Işıl Yücesoy: Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar...
Işıl Yücesoy, takipçilerini geçmişe götürdü. Yücesoy, Bursa Devlet Tiyatrosu kulisinde çekilen bir fotoğrafını ortaya çıkardı
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Oyunculuğun yanında müzisyen kimliği de bulunan Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Işıl Yücesoy, fotoğrafına; "Saçlarımızı kolonya ile şekillendirdiğimiz yıllar... Bursa Devlet Tiyatrosu kulisi" notunu düştü.
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Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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