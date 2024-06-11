İş Sanat’tan unutulmaz bir sezon

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İş Sanat’ın #SahneHazır sloganıyla sanatseverlerin beğenisine sunduğu 24. sezon programı, dünyaca ünlü müzisyenleri ve müzik topluluklarını, Türkiye’den ve dünyadan farklı sesleri sezon boyunca sanatseverler ile buluşturdu.

Sezon kapanışını 28 Mayıs’ta Türkiye İş Bankası’nın 100. yılına özel unutulmaz bir Gala Konseri ile yapan İş Sanat, Volkswagen Arena’da binlerce sanatseveri, dünyanın en büyük seslerinden Plácido Domingo, tenor Murat Karahan, soprano Elena Stikhina ve Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile bir araya getirdi. Solo performanslar ve düetlerle izleyicilere benzersiz bir müzik şöleni sunan solistler ve orkestra, yaklaşık 3 saatlik bu gala konseriyle müzikseverlerin hatırından uzun süre çıkmayacak bir geceye imza attı.

Gala Konseri ile konser programı büyük ölçüde tamamlanmış olsa “Cuma İş Çıkışı” konserlerinde açık havanın keyfini müzikle çıkarmak için gün sayıyor, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde her yaştan katılımcı için yaz boyu sürecek etkinlik ve atölyeleri takibe alıyor, yaz aylarında da ziyarete açık sergileri takvimimize ekliyor ve gala konserinin etkisinden halen çıkamamışken, bu sezon İş Sanat’ın bizi buluşturduğu isimleri bir kez daha hatırlıyoruz.

ÜNLÜ ORKESTRALARDAN VE VİRTÜÖZLERDEN MÜZİK ZİYAFETLERİ İş Sanat’ın 24. sezon açılışı, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dünyaca ünlü tenorumuz Murat Karahan’ın solist olarak yer aldığı 100. Yıl Gala Konseri ile yapılırken; geleneksel yeni yıl konserinde Stephanie Gonley yönetimindeki English Chamber Orchestra ile soprano Corinne Cowling, Viyana valsleri ve polkalarla unutulmaz bir performans sergiledi. Avrupa’nın en tanınmış oda orkestrası Wiener Concert-Verein ile eleştirmenlerin “mucize kemancı” dediği Timothy Chooi ise sanatseverlere benzersiz bir Mozart gecesi yaşattı. Seyircilerden tam not alan Chooi, konser öncesi Resim Heykel Müzesi BlackBox salonunda düzenlediği ustalık sınıfında genç müzisyenlerle de deneyimlerini paylaştı. Kıbrıs harekâtının 50. yıl dönümünde İş Sanat’ın konukları, Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve ünlü piyanist Rüya Taner oldu. Türk-Macar Dostluk Anlaşması’nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte ise Franz Liszt Müzik Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinden oluşan Anima Musicae Oda Orkestrası, kemancı Gwendolyn Masin solistliğinde müzikseverleri geniş bir repertuvarla buluşturdu. REKLAM

DÜNYA PRÖMİYERLERİ Birbirinden özel eserlerin dünya prömiyerleri de İş Sanat’ta müzikseverlerin beğenisine sunuldu: Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman’ın, Beethoven’ın 9. Senfoni’sinin 200. yıldönümü vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” konserinde, İş Bankası’na ithaf ettiği yeni bestesi “Grand İş Bank Fantasy”nin dünya prömiyeri yapıldı. Klasik ve çağdaş müziğin öncü topluluklarından Kronos Quartet ise bir araya gelişlerinin 50. yılını kutladıkları dünya turnesinin İstanbul durağında, minimalist müziğin öncülerinden Terry Riley ve besteci Sara Miyamoto’nun iş birliğiyle hayat bulan “Kiss Yo’ Ass Goodbye” eseri ilk kez seslendirildi.

GRAMMY ÖDÜLLÜ MÜZİSYENLERLE BULUŞMALAR Grammy Ödülü sahibi müzisyenler ve müzik grupları bu sezon da İş Sanat sahnesindeydi: “La nozze di Figaro” (Figaro’nun Düğünü) operası kaydıyla Grammy Ödülü kazanan Concerto Köln, keman virtüözü Giuliano Carmignola ile birlikte İş Sanat seyircisinin karşısına Barok dönem repertuvarıyla çıktı. Billie Holliday, Ella Fitzgerald gibi dünyaca ünlü sanatçıların izinden giden 3 Grammy ödüllü Cécile McLorin Salvant ise İş Sanat’ta caz rüzgârları estirdi. REKLAM

DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN FARKLI SESLER Ünlü müzisyen Luis Bravo’nun yönettiği tango dans topluluğu Forever Tango, 12 dansçısı ve 9 müzisyenin yer aldığı orkestrasıyla, Arjantin’in kültürel mirası tangonun doğuş hikâyesini çarpıcı bir koreografi ve müzik eşliğinde sahneye taşıdı. Sezonun en unutulmaz performanslarından birine de romantizmin tutkulu sesi Luz Casal imza attı. Pedro Almodovar’ın ödüllü “Yüksek Topuklar” filminde seslendirdiği Piensa en mi şarkısıyla adını dünyaya duyuran İspanyol diva, Avrupa turnesinin son konseriyle İş Sanat sahnesine konuk oldu. Sıradışı yorumu ve sahne performansıyla adından söz ettiren Karsu, İş Sanat’a özel hazırladığı “Dünyanın Sesleri” konserinde en sevilen şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı noktalarından birçok esere yer vererek izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan’ın gönüllere taht kuran şarkıları, Emre Altuğ’un sesiyle İş Sanat’ta yeniden hayat buldu. Alper Kömürcü’nün aranjmanlarının yer aldığı “İstanbul Kadar Güzel” konserinin konukları İpek Açar ve Demet Sağıroğlu oldu. REKLAM Vokalde Taner Ölmez ve basgitarda Serkan Keskin’in yer aldığı, son dönemin sevilen gruplarından Barabar’ın konserindeki sürpriz konuk Demet Evgar olurken, “Dost Meclisi” konserinde Coşkun Karademir’e Ceylan Ertem ve Buray eşlik etti. Kültürel mirasımız türküleri modern dokunuşlarla gelecek nesillere aktaran Kubat ise “Ege Türküleri” konserinde yeni neslin başarılı yorumcularından Canan Çal ile sahnedeydi.

PARLAYAN YILDIZLAR, EDEBİ USTALAR İş Sanat’ın, ülkemizin gururu genç müzisyenlerimize hem sahne deneyimi sunmak hem de kariyerlerinin başında destek vermek amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserlerinde bu sezon 20 genç sanatçı performanslarını sergiledi. Konserlerin ardından “Meriç Soylu Ödülleri” sahiplerini buldu. Edebiyatımızın usta isimlerinden unutulmaz eserleri müzikle buluşturmaya devam eden dinleti serisinde ise Âşık Veysel, Nazım Hikmet, Nezihe Meriç, Ahmet Muhip Dıranas ve Melih Cevdet Anday’ın eserleri yer aldı.

MİNİK SANATSEVERLER ANTİK DÜNYADA İş Sanat’ın 24. sezonunda çocuklar için çok özel bir yapım yer aldı: “Pat Pat Patara”. Yazar Yekta Kopan ve yönetmen Lerzan Pamir’in, Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden Patara Antik Kenti’ni fon olarak kullandığı müzikli oyun, genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken diğer yandan, seyircileri ülkemizin kültürel mirasıyla tanıştırdı. Seyircisinden yoğun ilgi gören oyun yeni sezonda da sahnede olacak. REKLAM

SERGİLERLE DOPDOLU BİR SEZON Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açılan “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” sergisi Mart sonuna dek ziyaretçilerle buluştu. İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk resminde 1930’lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca isimlerinden olan Hamit Görele’nin eserlerini “Retrospektif” sergisi ile Nisan ayına dek sanatseverlerle buluşturdu. İş Sanat Ankara Sanat Galerisi ise sonbaharda, “D Grubu”nun önemli temsilcilerinden Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisine ev sahipliği yaptı. İş Sanat’ın sergileri yaz aylarında da sanatseverleri ağırlamayı sürdürüyor: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “İstanbul’un Resmi”, sanatseverleri peyzajlar eşliğinde, İstanbul’un semtlerinde adım adım gezdiriyor. Kibele Sanat Galerisi, Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci’nin yarım asırlık sanat hayatını, 30 Haziran’a dek ziyarete açık olan “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisiyle anıyor. Eserlerinde, günümüz dünyasında kaybolan insan öğesinin değerlerini ve yaşamla bağını yorumlayan Oktay Anılanmert’in Ankara Sanat Galerisi’ndeki “Retrospektif” sergisi ise 1 Temmuz’a dek ziyaretçilerini bekliyor.