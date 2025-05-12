İş dünyasından 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: "Bugün tarihi bir gün"

Silah bırakan terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği olağanüstü kongrenin ardından 40 yılı aşkın süredir yürüttüğü silahlı faaliyetlerine son verdiğini ve örgütü resmen feshettiğini açıkladı. İş dünyasından terörsüz Türkiye ile ilgili değerlendirmeler geldi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Gelecek nesillerimiz şehitlerimiz sayesinde terörsüz Türkiye’de huzur içinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

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Avdagiç, “Onları hep minnetle anacağız. Hafızalarımızda hep taze kalacaklar. Vatan toprağı uğruna şehit düşen her bir Mehmetçiğimizi, onların eşlerinin, çocuklarının ve ailelerinin acılarını, fedakarlıklarını sonsuza kadar tüm nesillerimiz hafızalarında diri tutacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni döneme damgasını vuracak kavramların artık ‘kardeşlik, demokrasi, kalkınma ve büyüme, refah, üretim, yatırım ve istihdam’ olacağına işaret eden Avdagiç, Türkiye’nin 21. yüzyılın “Türkiye Yüzyılı” olması yolunda önemli bir prangadan kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin büyük inisiyatifleriyle zorlu bir dönemecin daha başarıyla geride bırakıldığını kaydeden Avdagiç, şöyle devam etti; “EKONOMİDE OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDİLECEĞİNE İNANIYORUZ” Türk iş dünyası olarak ‘terörsüz Türkiye’nin gerçekleşmesinde payı ve katkısı olan her kesimi ve kişiyi takdirle anıyoruz. Türkiye’nin ekonomik açıdan da gerçek potansiyelini ortaya koymasının önündeki bir engeli daha kaldırdığını görmenin sevincini yaşıyoruz. 41 yıl sonra ‘kesin bir kararlılıkla’ varılan bu aşamada, dikkatli bir planlamayla üretimde, ticarette, istihdam ve ihracatı geliştirmede olumlu sonuçlar elde edileceğine inanıyoruz. REKLAM Yerli ve yabancı yatırımcının yatırım için şart gördüğü güven ortamındaki artış ekonomimize olumlu yansıyacak. Risk algıları minimum seviyeye inecek, uzun dönemde iktisadi kazanımlarımızı çoğaltmada, sözgelimi dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme çabamızda önemli bir başlangıç noktası olacaktır. Bunun güçlü beklentisi içindeyiz. Bilhassa bölgesel istikrara yapacağı etkiyi kısa dönemde hissedeceğimizi; Irak, Suriye ve İran başta olmak üzere yakın ve uzak komşularımızla karşılıklı yatırımlarımızı hızlandıracağını düşünüyoruz.

“BARIŞ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ŞEHİTLERİMİZİN ASİL KANLARI ÜZERİNDE YÜKSELMİŞTİR” Şüphesiz bulunduğumuz coğrafyanın yapısı itibarıyla Türkiye’nin birinci önceliği hep güvenlik olacak. Öte yandan yakın tehdit olarak yaşadığımız terör örgütü tehlikesinin, Devletimizin kararlı ve doğru stratejisi sayesinde bertaraf edilmesiyle, savunma ve iç güvenliğe tahsis edilen yüksek pay ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ayrılacaktır. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yeni iş yatırımlarına, turizmden ticarete kadar Türkiye’yi başta doğu ve güney doğu bölgelerimiz olmak üzere yeni bir dönem bekliyor. Barış ve terörsüz Türkiye’nin şehitlerimizin asil kanları üzerinde yükseldiğini hiçbir zaman unutmayacağız. "ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT ORTAYA ÇIKACAK" TİM Başkanı Mustafa Gültepe, "Türkiye 41 yıldır terör nedeniyle büyük acılar çekti. Asker, polis sivil binlerce insanımızı kaybettik. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve uzun ömür diliyorum. Terör, barış ve huzurun yanı sıra, Büyük Türkiye hayallerimizin önündeki en büyük engel, ekonomik kalkınmamıza vurulan prangaydı" dedi. REKLAM Sözlerinin devamında Gültepe şunları söyledi:

"Bu pranganın kırılıp atılması için büyük bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve sürece destek veren tüm siyasi liderlere ihracat ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Süreç başarıyla tamamlanır ve “Terörsüz Türkiye” hedefi gerçekleşirse ülkemiz için tarihi bir fırsat ortaya çıkacak. Barış ve huzur ortamının şekillendireceği yeni dönemde kaynaklarımızı üretime ve yatırıma dönüştürmemiz halinde toplumsal refahı çok hızla bir üst seviyeye taşıyabileceğimize ve Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefimize daha hızlı ulaşabileceğimize yürekten inanıyorum." "TERÖRSÜZ TÜRKİYE YATIRIM İKLİMİNİ CANLANDIRACAKTIR" Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, terörsüz Türkiye sürecini başından beri desteklediklerini belirterek güzel bir şekilde nihayetlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti. İş insanları olarak güvenli ortamların her daim öncelikleri olduğunu belirten Aydın, kan, gözyaşı ve acıların dindiği güvenli bir ortam yatırım iklimini canlandıracak kazanan milletimiz olacaktır dedi.

REKLAM Başkan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti; "Sürecin başından beri en büyük destekçilerinden biri olduk. Olumlu bir şekilde nihayetlenmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve MHP Başkanı Sayın Bahçeli’nin çağrılarına sağduyulu bir şekilde yaklaşılması kan, gözyaşı ve acıları nihayetlendirecek bir şekilde sonuca varmıştır. Ayrıca olayın ekonomiye olan olumlu yansımaları da olacaktır. Güvenlik ortamının iyileşmesi, risk unsurlarını azaltacak yatırım iklimini canlandıracaktır. Başta yerli ve yabancı yatırımcılar için özellikle bu bölge daha cazip hale gelecektir. Turizm, inşaat ve hizmet sektörü bölgede daha da aktif olacaktır. Bölge daha çok altyapı projeleri ile yatırım imkanına sahip olacaktır. Buradaki yatırımların artması ile istihdam artışına vesile olacak bu da iç tüketimi destekleyerek ekonomik büyümeye katkı sunacaktır. REKLAM "KAMU MALİYESİ ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEYECEKTİR" Ülke olarak 3,5 trilyon doları bulan çok ciddi bütçe kalemlerini güvenlik sorunlarına aktarıyorduk. Güvenlik harcamaları, askeri operasyon maliyetleri azalarak bu kaynaklar, eğitim, sağlık, teknoloji, altyapı hizmetleri olarak kullanılmaya başlanacaktır.

Uluslararası itibarımızı güçlendirecek bu gelişme ticari anlaşmalarımıza ve yatırım ortaklıklarımıza olumlu yansıyacaktır. Yılların sorununa çözüm bulma iradesini gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza iş dünyası olarak şükranlarımızı sunuyor, "terörsüz Türkiye"nin ekonomik istikrar ve büyüme için sunmuş olduğu kritik fırsatların değerlendirilmesi için yeni politikalar ve kurumsal reformlar oluşturulmasını hatırlatarak kararın ülkemiz, milletimiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." "TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İLE BİRLİKTE EKONOMİDE POZİTİF KAZANIMLARIN ÖNÜNÜ AÇAN YENİ BİR GÜVEN ORTAMI OLUŞACAK" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da terörle mücadelesini Türkiye'nin 40 yılı aşkın süredir kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı. PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silah bırakma kararını açıklamasıyla birlikte Türkiye'nin barış, huzur ve güven iklimiyle adım atacağı güçlü bir gelecek için tarihi eşikte olduğunu belirten Olpak, "Bu çerçevede ülkemizin aydınlık yarınları için bir dönüm noktasında olduğumuzun bilincindeyiz. Karşılıklı diyalog kanallarının açık tutularak, siyaset zemininde ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin somut sonuçlarının eksiksiz ve kesin biçimde bir an önce alınmasını temenni ediyoruz. Bugüne kadar terör sebebiyle yitirdiğimiz canlarımız, kayıplarımızın insani boyutu bakımından çok ağır bir acıyı yüreklerimize kazıdı. Terörle mücadelenin ekonomik boyutunda ise ülkemizin kaynaklarının harcandığı çok büyük bir bedel ödendi. Ümit ediyoruz ki, 'Terörsüz Türkiye' ile birlikte ekonominin en önemli ayaklarından biri olan beklenti yönetiminde de hem daha olumlu işleyen bir ticaret iklimi hem de pozitif kazanımların önünü açan yeni bir güven ortamı oluşacaktır." açıklamasında bulundu.

DEİK olarak, milli birliği ve demokrasiyi güçlendireceğine inandıkları "Terörsüz Türkiye" adımını desteklediklerini vurgulayan Olpak, bu bağlamda DEİK'in küresel arenadaki temsil gücüyle de sürece katkı sağlamaya her zaman hazır olduklarını aktardı. Olpak, "Ülkemizin gelecek yüzyıl hedeflerine emin adımlarla yürümesi, ekonomik refahının artması ve dünya ticaretinde yeni dönemin parlayan yıldızı olması için Türkiye Cumhuriyeti ortak paydasında 'bir' olmamız en büyük arzumuz. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olumlu adımlarla bir an önce nihayete ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.