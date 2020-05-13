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Türkiye İş Bankası, tarım sektörüne yönelik “Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi”ni hazırladığını duyurdu. Bu kapsamda, uygun faiz oranlarıyla kredi desteğinden İmece Kart ile tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde ilave faizsiz dönem seçeneklerine, İmece Kart limitlerinin arttırılmasından sigorta ve bireysel emeklilik ürünleri gibi ek seçenekler sunulduğu belirtildi.

Pakete ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Son zamanlarda içinden geçtiğimiz pandemi dönemi bize tarımın nasıl vazgeçilmez olduğunu ve ne kadar stratejik bir sektör olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Çiftçilerimizin işletme sermayesi konusunda artan finansman ihtiyaçları dikkate alınarak ‘Çiftçilerimiz ile El Birliği Destek Paketi’ni oluşturduk. Bu kapsamda 60 aya kadar vade ve 250 bin TL’ye kadar uygun faiz oranlarıyla kredi desteği sağlıyoruz. Ayrıca üreticilerimiz, 30 Haziran 2020’ye kadar maksimum 18 ay vadeli ve 25 bin TL tutarındaki kredi için teminat kolaylıklarından faydalanabilecekler. Söz konusu krediye sadece gerçek kişi çiftçi müşterilerimiz başvurabilecek" dedi.

Bu döneme özgü olarak üreticilerin kullandıkları İmece Kart limitlerini artırdıklarını da kaydeden Şimşek, "Ayrıca İmece Kartlar ile yapılacak tarımsal elektrik ve tarımsal sulama ödemelerinde 31 Mayıs 2020’ye kadar devam edecek şekilde ilave 1 ay ilave faizsiz dönem avantajı sunduk. Oluşturduğumuz bu paketin tüm üreticilerimize hayırlı olmasını umuyor, bu vesileyle bugün evimize istediğimiz yiyeceği almamızı sağlayan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu pakete bankanın iştirakleri Anadolu Hayat Emeklilik ve Anadolu Sigorta da katkı sağlıyor. Destek Paketi kapsamında, 5 Haziran 2020’ye kadar Anadolu Hayat Emeklilik Çiftçilere Özel Emeklilik Planlarında 250 TL’ye kadar ilave katkı payı ve 100 TL değerine kadar Petrol Ofisi Positive Card akaryakıt kartı kampanyasından yararlanmak mümkün. Buna ek olarak, üreticiler 6 Haziran 2020’ye kadar düzenletecekleri Bireysel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Birleşik Kasko, Modüler Konut ve Yeni Nesil Konut poliçelerinde Anadolu Sigorta’nın bu döneme özel olarak sunduğu yüzde 5-yüzde 35 arasında değişen ek indirimlerden faydalanabilecekler.

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