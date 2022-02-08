Aktif büyüklüğü 2021 yılsonunda 926,6 milyar TL’ye ulaşan Türkiye İş Bankası, “Türkiye’nin en büyük özel bankası” olmaya devam etti.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, “Paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretme gayesiyle, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reel sektöre ve hanehalkına finansman desteği sağlamaya devam ettik. Köklü ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı en doğru alanlara yönlendirmeye, tüm paydaşlarımız için katma değer yaratacak şekilde kullanmaya özen gösterdik” dedi.
EKONOMİYE SAĞLADIĞI KAYNAK 707.6 MİLYAR TL
Banka’nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514.2 milyar TL’si nakdi, 193.4 milyar TL’si gayrinakdi krediler olmak üzere, 2021 yılsonu itibarıyla 707.6 milyar TL’ye yükseldi. Böylece, İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmayı sürdürdü.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÖZEL BANKASI
Yaygın hizmet ağı ve dijital temas noktaları ile müşterilerine ürün ve kanal çeşitliliği sunan Banka, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olma vasfını korudu. Banka’nın toplam mevduat hacmi 2021 yılsonu itibarıyla 595.6 milyar TL’ye ulaştı. İş Bankası, toplam mevduatın yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye’nin en büyük özel bankası olmaya devam etti.
İş Bankası, bütünsel bir yaklaşımla, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla mevduat dışı kaynaklardan da yararlandı. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin odak noktalarından biri olarak konumlandıran Banka, 2021 yılının Kasım ayında, dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Yüzde 110’un üzerinde yenileme oranıyla, 832 milyon ABD Doları tutarındaki kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem Banka’ya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu.
ÖZKAYNAK BÜYÜKLÜĞÜ 86.8 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
2021 yılında 13.5 milyar TL net kâr elde eden İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 28.1 oranında artarak 2021 yılsonunda 86.8 milyar TL’ye ulaştı. Güçlü ve dayanıklı mali yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 20.4 seviyesinde oluştu.
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