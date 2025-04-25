İş Bankası Genel M&uuml;d&uuml;r Yardımcısı Ebru &Ouml;zşuca, konuyla ilgili değerlendirmesinde, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik alanındaki en &ouml;nemli ortaklarından olan Proparco ile yeni bir iş birliğine imza atmanın mutluluğu i&ccedil;inde olduklarını belirterek, Temin ettiğimiz bu yeni kaynakla hem mikro, k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve orta b&uuml;y&uuml;kl&uuml;kteki işletmeleri hem de iklim kriziyle m&uuml;cadeleye katkı sağlayan projelerin finansmanını destekleyeceğiz. Kurulduğu g&uuml;nden bu yana &uuml;lke ekonomisine ve toplumsal yaşama katkıda bulunan bir kurum olarak daima s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirliğin ana ilkeleriyle hareket ettik. Bu yaklaşımla, Proparco ile bug&uuml;ne kadar yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı, konutlarda enerji verimliliği, tarımın ve tarımda kaynak verimliliğinin finansmanı, 6 Şubat deprem felaketlerinden etkilenen b&ouml;lgede bulunan bireyler, &ccedil;ift&ccedil;iler, mikro ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k işletmelerin finansmanı gibi &ccedil;eşitli alanlarda birlikte &ccedil;alıştık diye konuştu. Bu iş birliği, finansmanın T&uuml;rkiye ekonomisi i&ccedil;inde daha geniş bir kapsam ve etkiye sahip olmasını sağlıyor Proparco T&uuml;rkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar Orta Asya B&ouml;lge Direkt&ouml;r&uuml; St&eacute;phane Froissardey ise işlem ile ilgili İklim finansmanı ve KOBİ&rsquo;leri destekleyecek olan 100 milyon Euro tutarındaki bu krediyle İş Bankası ile uzun s&uuml;redir devam eden ortaklığımızı g&uuml;&ccedil;lendirmekten b&uuml;y&uuml;k mutluluk duyuyoruz. &Uuml;lkenin en b&uuml;y&uuml;k &ouml;zel bankası ile iş birliği yapmak, bu finansmanın T&uuml;rkiye ekonomisi i&ccedil;erisinde daha geniş bir kapsam ve etkiye sahip olmasını sağlıyor. Bu işlem finansmana erişimi iyileştirme ve d&uuml;ş&uuml;k karbon ekonomisine ge&ccedil;işi destekleme taahh&uuml;d&uuml;m&uuml;zle de tamamen uyum i&ccedil;inde. Ayrıca İş Bankası&rsquo;nın ikinci y&uuml;zyılına adım attığı bu d&ouml;nemde iş birliği i&ccedil;inde olmanın ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir ekonomik kalkınmaya sundukları s&uuml;rekli katkıyı desteklemenin gururunu yaşıyoruz. dedi.