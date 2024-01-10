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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama İş Bankası'ndan yapay zekâ girişimlerine yatırım - Teknoloji Haberleri

        Yapay zekâ girişimlerine yatırım

        İş Bankası bünyesinde kurulan 100. Yıl Girişim Sermayesi ve Yapay Zekâ Fabrikası şimdiye kadar 23 yapay zekâ girişimine yatırım yapma kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:32
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        Yapay zekâ girişimlerine yatırım
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        Gelişen teknolojilerle birlikte yapay zekâ uygulamaları tüm dünyada, sağlık, eğitim, ulaşım, finans, tarım gibi pek çok sektörde gittikçe daha fazla kullanılır hale geldi. Beraberinde getirdiği köklü değişikliklerle “yeni bir çağ”ın başlangıcı olarak değerlendirilen, kurumlar ve şirketler açısından verimliliği artırma, karar alma süreçlerini optimize etme ve yeni olanaklar yaratma potansiyeli taşıyan yapay zekâ teknolojileri, girişimcilik ekosisteminin de vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

        Teknoloji alanında önemli yatırımlar yapan ve girişimcilik ekosistemini tamamlayıcı olarak gören İş Bankası Grubu’nun hayata geçirdiği 100. Yıl Girişim Sermayesi, yine Banka bünyesinde faaliyet gösteren Yapay Zekâ Fabrikası Programı kapsamında 2023 yılında 23 girişime yönelik yatırım kararı aldığını duyurdu.

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        Yapay Zekâ Fabrikası’na kabul alan girişimler, kohort olarak adlandırılan jüri değerlendirmelerinde yaptıkları sunumlar ve seçim komitesi değerlendirmesi doğrultusunda seçildi ve 100. Yıl Girişim Sermayesi vasıtasıyla 100 bin dolar yatırım almaya hak kazandı.

        "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ETİK DEĞERLER"

        Türkiye İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, yenilikçi fikirleriyle dünyayı şekillendirme potansiyeline sahip girişimlerde aradıkları temel özelliklerin yenilikçi fikir, güçlü iş modeli, iyi bir ekip ve büyüme potansiyeli olduğunu söyledi. Ayrıca insanı ve sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımı ve etik değerlere sahip olmayı da çok önemsediklerini vurgulayan Karakullukçu, Yapay Zekâ Fabrikası Programı’nda yapay zekâyı etkin olarak kullanan, seçtikleri alanda kendi teknolojilerini geliştiren ve en önemlisi de bu teknolojilerle var olan önemli bir probleme çözüm bulan girişimleri desteklediklerini söyledi.

        FABRİKADA GİRİŞİMLERE TERZİ USÜLÜ DESTEK

        Yenilikçilik, sürdürülebilirlik, etik ve sorumlu bankacılık değerleriyle uyumlu şekilde, yapay zekâ alanındaki geliştirme projeleri ve yatırımları aracılığıyla inovasyonun lideri olmayı hedeflediklerini belirten Karakullukçu, bu süreçte topluma ve çevreye duyarlı bir yaklaşım benimseyerek katma değer yaratmayı amaçladıklarını ifade etti. Barış Karakullukçu, “Bu sayede ülkemizde nitelikli iş gücünün ve refah seviyesinin artmasına da katkıda bulunacağız. Yapay Zekâ Fabrikası Programı’nda girişimlere terzi usulü, tam olarak hangi noktada ihtiyacı varsa o noktada destek sunuyoruz. Finansal kaynak açısından olabildiği gibi teknolojik altyapı, ofis, mentorluk, rehberlik, sektörel uzmanlık veya yurt dışında büyüme stratejilerine yönelik farklı alanlarda ihtiyaçları olabiliyor. Biz de ihtiyaçlar paralelinde çalışmalarımızı 360 derecelik bir yaklaşımla uçtan uca olacak bir biçimde sürdürüyoruz” diye konuştu.

        100. YIL GİRİŞİM SERMAYESİ

        100. Yıl Girişim Sermayesi, Türkiye İş Bankası bünyesindeki Yeni Nesil Girişimcilik altında faaliyet gösteriyor. İstisnai yetkinliklere sahip, kurucusu Türk olan, yurt içinde ya da yurt dışında hayata geçirilmiş teknoloji girişimlerine yatırım yapan fon, 2023 yılında Yapay Zeka Fabrikası girişimlerinin dışında 7 girişime toplam 5 milyon dolar yatırım yaptı. Türkiye İş Bankası bünyesindeki üst düzey yöneticilerden oluşan yatırım komitesinin onayıyla yatırım almaya hak kazanan girişimlere, olgunluk aşamalarına göre değişmekle birlikte ortalama 500 bin ABD doları yatırım yapılıyor. 2024’te daha fazla girişime ulaşılması hedefleniyor.

        YAPAY ZEKA FABRİKASI

        Yapay Zekâ Fabrikası, Türkiye İş Bankası bünyesindeki Yeni Nesil Girişimcilik kapsamında faaliyet gösteriyor. Yapay Zekâ Fabrikası, yerel ve diasporada bulunan Türk yapay zekâ girişimleriyle ilgilenen, iş birliğini ve yatırımı odaklayan, bir girişimin büyümesi ve uluslararası başarı kazanması için çeşitli destek mekanizmaları sunan, hedef odaklı, sürekli öğrenen ve kendini güncelleyen sektör, dikey ve ölçek bağımsız bir program olarak kuruldu.

        Hali hazırda 1228 yapay zekâ girişiminin yer aldığı girişimci havuzu, yeni girişimlerin eklenmesiyle günden güne büyüyor. 2023 yılında düzenlenen dört kohort kapsamında 146 girişimle birebir görüşmeler yapıldı ve 33 girişim davet edildi. 33 girişimden 21'i Yapay Zekâ Fabrikası Programına kabul edildi. Ayrıca, 2 yapay zekâ girişimi İş Bankası'nın diğer fonlarından yatırım alıp doğrudan Yapay Zekâ Fabrikası Programına dahil olma hakkını elde etti. Böylece toplam 23 girişime yatırım odaklı destek sağlandı.

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