Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
İstanbul Kağıthane'de, TEM Otoyolu'nda trafikte yol keserek tartıştığı sürücüye saldıran H.Ü'nün sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. H.Ü.'ye ayrıca, 10 bin 831 lira para cezası kesildi
İstanbul'da "Pes" dedirten olay, TEM Otoyolu Kâğıthane Nurtepe Viyadüğü mevkiinde 8 Ocak Pazartesi günü meydana geldi.
EMNİYET ŞERİDİNDEN GELİP ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
DHA'da yer alan habere ve iddialara göre, iki sürücü arasında trafikte, yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü yoluna devam etmek istediği sırada, hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinden hızla gelerek otomobilin önünü kesti.
OTOMOBİLİ TEKMELEYİP CAMI YUMRUKLADI
Aracından inen sürücü, otomobili tekmeleyerek cama yumruk attı. Öfkeli sürücüye yanındaki kadın engel olmaya çalıştı.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Korku dolu anları, cep telefonu ile kaydeden otomobil sürücüsü, kaçmak için manevra yaparak hızla uzaklaştı. Görüntülerde, arkadan gelen hafif ticari araç sürücüsünün otomobilin önünü kesmesi ve aracından inerek otomobilin camına vurması görülüyor.
DİĞER SÜRÜCÜ UZAKLAŞTI
Otomobil sürücüsü, öfkeli sürücüden kurtulmak için manevra yaparak uzaklaştı.
POLİS EKİPLERİ O SÜRÜCÜYÜ YAKALADI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada TEM Otoyolu Nurtepe Viyadüğü mevkiinde trafikte tehlikeli hareketler yaparak sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan o sürücüyü yakaladı.
SÜRÜCÜ BELGESİ İPTAL EDİLDİ VE PARA CEZASI
Sürücü H. Ü'ye tehlikeli şerit değiştirmek, saygısızca araç kullanmak, emniyet şeridi kullanmak, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, araçlarını ilerleyişine engel olacak şekilde veya tehlikeye sokacak şekilde ani yavaşlamak maddelerinden 10 bin 831 lira cezası uygulandı. H.Ü'nün aday sürücü olması ve ceza puanının 75'i aşması sebebiyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.