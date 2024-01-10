Prof. Dr. Naci Görür'den, Maraş ve Çorum depremlerine ilişkin açıklama! Çorum depremi, az önce deprem nerede oldu son dakika

Prof. Dr. Naci Görür'den, Maraş ve Çorum depremlerine ilişkin açıklama! Çorum depremi, az önce deprem nerede oldu son dakika

REKLAM advertisement1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Çorum'un Mecitözü ilçesinde dün saat 00.34'te, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 2 saat kadar önce de, saat 22.20'de, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

PROF. DR. GÖRÜR İKİ DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu iki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte Görür'ün, yaşanan iki depremle ilgili değerlendirmesi...

"KAF, YAN KOLLARLA ETKİLİ OLMAYA ÇALIŞIYOR"

"Arkadaşlar, Ağcakoyun-Mecitözü/ Çorum'da 4.3 deprem oldu. Su sığ deprem KAF'a bağlı, Taşova-Çorum Fay zonu içerisinde. KAF bu yörelerde enerjisini yitirdiği için yan kollarla etkili olmaya çalışıyor."

"NURHAK DEPREMİ, 6 ŞUBAT'IN ARTÇISI"

"K.Maraş, Nurhak'ta 4.0 deprem oldu. Deprem, 6 Şubat'ta kırılan Çardak Fayı üzerinde ve bu fayın Malatya Fayı ile kesiştiği bölgede, dolayısıyla bir artçı deprem olarak nitelendirilebilir."