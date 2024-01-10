Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen ti'ye aldı
Etiler'de görüntülenen Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen, güzellik merkezi çatısı altında kanunsuz işler yaptıkları nedeniyle yargılananları ti'ye aldı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen, Etiler'deydi. Bir marketten çıkarken objektiflere yansıyan ikili, güzellik merkezi çatısı altında kanunsuz işler yaptıkları için yargılananları ti'ye aldı.
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"GÜZELLİK SALONU ZİNCİRİ AÇACAĞIZ"
Sözlerine; son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulunarak başlayan Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız. Yakışmaz mı, olmaz mı yani? İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız" ifadelerini kullandı.
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"BİZDEN BAŞKA SANATÇI TANIMIYORUM"
Yasemin Kay Allen, muhabirlerin, "Ekran yüzü olarak kimi düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bizden başka sanatçı tanımıyorum" şeklinde iddialı bir yanıt verdi.
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"PARLAK BİR CİLT DİLEDİM"
Keyifli haliyle dikkat çeken ve esprili açıklamalarını sürdüren Murat Cemcir, gazetecilerin, "Yeni yıldan ne dilediniz?" sorusuna, "Parlak bir cilt" cevabını verdi.
Fotoğraflar: HT Magazin