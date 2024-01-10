Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen ti'ye aldı

"GÜZELLİK SALONU ZİNCİRİ AÇACAĞIZ"



Sözlerine; son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulunarak başlayan Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız. Yakışmaz mı, olmaz mı yani? İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız" ifadelerini kullandı.