Sacha Boey'a PSG kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi
PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılığına önlem olarak Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'u düşünüyor! Sarı-kırmızılı kulüp ise Boey'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi! Galatasaray'ın B Planı da hazır
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11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde kulüplerdeki hareketlilik de yükseliyor. Devre arasında sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların oyuncularına da talipler çıkıyor.
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İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren ve bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki form grafiğiyle devleri peşine takan Sacha Boey'a bu kez Fransızlar talip oldu!
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Geçen sezon Sporting ve Udinese'nin izlediği, bu sezon ise Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Fransız futbolcu PSG'nin radarına girdi.
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Fransız gazeteci Saber Desfarges'ın verdiği bilgiye göre PSG, takımdan ayrılmak isteyen Nordi Mukiele'nin yerine Sacha Boey'u düşünüyor.
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Bu sezon devler karşısında gösterdiği performansla birçok devin scout'unu RAMS Park'a abone yapan Boey'un PSG'nin dikkatini çektiği belirtildi.
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Daha önce Fransız basınına açıklamalar yapan Sacha Boey, doğup büyüdüğü bölgede olan PSG'yi tuttuğunu ve orada oynamayı hayal ettiğini dile getirmişti.
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BEKLENTİ 25 MİLYON EURO!
Sacha Boey'un ayrılığına sıcak bakmayan Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.
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Takımdaki diğer oyunculara kıyasla cüzi bir miktar alan Sacha Boey'un sözleşmesini yenilemek üzere masaya oturan sarı-kırmızılı yetkililer, Boey'un menajeriyle anlaşma sağlayamamıştı.
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Oyuncuya yapılacak zammın transferinin önünde engel olabileceğini düşünen Boey'un temsilcisi Galatasaray'ın zam tekliflerini kibarda geri çevirmişti.
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Sarı-kırmızılılar, mukavele yenilemediği için oyuncunun bu kış ya da bu yaz satışına bu nedenle yeşil ışık yakabilir.
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Kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak olan Galatasaraylı yetkililer, daha düşük teklifleri; oyuncunun fiyatının yaz aylarında daha da düşebileceği endişesiyle kabul edebilir.
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"GERİ GEL DUBOIS"
Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un devre arası ayrılığının alternatifini de hazırlamış durumda.
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Bu yaz Başakşehir'e kiralanan diğer bir Fransız sağ bek Leo Dubois, Boey'un olası bir ayrılığı durumunda geri çağrılacak.
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İstanbul ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki sağ bek, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Galatasaray'a dönebilir.