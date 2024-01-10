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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey'a PSG kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi - Galatasaray Haberleri

        Sacha Boey'a PSG kancası! Galatasaray bonservis bedelini belirledi

        PSG, Nordi Mukiele'nin ayrılığına önlem olarak Galatasaray'ın Fransız yıldızı Sacha Boey'u düşünüyor! Sarı-kırmızılı kulüp ise Boey'un bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi! Galatasaray'ın B Planı da hazır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 10:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:08
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        • 1

          11 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde kulüplerdeki hareketlilik de yükseliyor. Devre arasında sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların oyuncularına da talipler çıkıyor.

        • 2

          İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren ve bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki form grafiğiyle devleri peşine takan Sacha Boey'a bu kez Fransızlar talip oldu!

        • 3

          Geçen sezon Sporting ve Udinese'nin izlediği, bu sezon ise Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Fransız futbolcu PSG'nin radarına girdi.

        • 4

          Fransız gazeteci Saber Desfarges'ın verdiği bilgiye göre PSG, takımdan ayrılmak isteyen Nordi Mukiele'nin yerine Sacha Boey'u düşünüyor.

        • 5

          Bu sezon devler karşısında gösterdiği performansla birçok devin scout'unu RAMS Park'a abone yapan Boey'un PSG'nin dikkatini çektiği belirtildi.

        • 6

          Daha önce Fransız basınına açıklamalar yapan Sacha Boey, doğup büyüdüğü bölgede olan PSG'yi tuttuğunu ve orada oynamayı hayal ettiğini dile getirmişti.

        • 7

          BEKLENTİ 25 MİLYON EURO!

          Sacha Boey'un ayrılığına sıcak bakmayan Galatasaray, Fransız oyuncunun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

        • 8

          Takımdaki diğer oyunculara kıyasla cüzi bir miktar alan Sacha Boey'un sözleşmesini yenilemek üzere masaya oturan sarı-kırmızılı yetkililer, Boey'un menajeriyle anlaşma sağlayamamıştı.

        • 9

          Oyuncuya yapılacak zammın transferinin önünde engel olabileceğini düşünen Boey'un temsilcisi Galatasaray'ın zam tekliflerini kibarda geri çevirmişti.

        • 10

          Sarı-kırmızılılar, mukavele yenilemediği için oyuncunun bu kış ya da bu yaz satışına bu nedenle yeşil ışık yakabilir.

        • 11

          Kapıyı 25 milyon Euro'dan açacak olan Galatasaraylı yetkililer, daha düşük teklifleri; oyuncunun fiyatının yaz aylarında daha da düşebileceği endişesiyle kabul edebilir.

        • 12

          "GERİ GEL DUBOIS"

          Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'un devre arası ayrılığının alternatifini de hazırlamış durumda.

        • 13

          Bu yaz Başakşehir'e kiralanan diğer bir Fransız sağ bek Leo Dubois, Boey'un olası bir ayrılığı durumunda geri çağrılacak.

        • 14

          İstanbul ekibiyle bu sezon 15 maça çıkan 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki sağ bek, transfer döneminin açılmasıyla birlikte Galatasaray'a dönebilir.

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