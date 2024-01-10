Üsküdar'da metrobüs arızalandı; duraklarda yoğunluk yaşandı
İstanbul Üsküdar'da bulunan Altunizade metrobüs durağında yoğunluk meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğun arıza yapan bir metrobüs nedeniyle yaşandığı öğrenildi
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İstanbul Üsküdar'da Altunizade metrobüs durağında arızalanan bir metrobüs nedeniyle durakta ve üst geçitte yoğunluk yaşandı.
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DHA'nın haberine göre yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde iddiaya göre bir metrobüs arızalandı.
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Metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.
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Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı.
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Durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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