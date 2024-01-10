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        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır'da minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı! 5 öğrenci yaralandı

        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı

        Diyarbakır'da kontrolden çıkan minibüs bir markete daldı. Kazada marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:39
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          Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün markete girmesi sonucu 5 öğrenci yaralandı.

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          AA'da yer alan habere göre Mehmet K. yönetimindeki minibüs, Diyarbakır-Elazığ kara yolu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağında kontrolden çıkarak bir markete girdi.

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          Kazada, marketin önünde ve içerisinde bulunan 5 öğrenci yaralandı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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