Fenerbahçe, Süper Lig erteleme haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde bu akşam TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. İstanbulspor'a konuk olduğu mücadeleyi 5-1 kazanan ve puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe, averajla liderliğini sürdürüyor. 18 lig maçında 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 49 kez havalandırırken kalesinde ise 15 gol gördü.