REAL MADRID'İN ÖDEDİĞİ RAKAMLAR

Ümit Güler'in, Arda Güler'in serbest kalma maddesinin 17.5 milyon Euro'ya yükselmesinin ardından da benzer bir tutum sergilediği ve Real Madrid'in daha önceki transferlerinde de yaptığı gibi oyuncunun serbest kalma maddesinden daha yüksek bir rakam ödediği kaydedildi.