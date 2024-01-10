Son dakika haberi Beşiktaş transferi açıkladı

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Hasan Arat başkanlığında yeni bir yapılanmaya giden ve aralarında sağ bek Valentin Rosier'in de bulunduğu dört futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta transferler de başladı.

Siyah-beyazlılar, ülkemizde Adana Demirspor'da oynayan ve Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesini geçen günlerde fesheden sağ bek Jonas Svensson'u transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada Norveçli oyuncunun sözleşmesi süresine ve maliyetine dair detay verilmedi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş’a Hoş Geldin Jonas Svensson

Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

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Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"

Jonas Svensson kimdir? Doğum tarihi/Yaş: 6 Mart 1993 (30) Doğum yeri: Norveç / Verdal Boy: 1,70 m Mevki: Defans - Sağ Bek Yan mevki: Orta Saha Sağ Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro Oynadığı takımlar: Verdal IL, Levanger, RBK Alt., Rosenborg, AZ Alkmaar, Adana Demirspor Performans: 464 maç 26 gol 74 asist (38.772 dakika)