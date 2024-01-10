Kariyerinde birçok kupa kazanan Leonardo Bonucci, dokuz kere Serie A, dört kere İtalya Kupası, beş kere İtalya Süper Kupası ve bir kere de İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu 2016 yılında da İtalya'da yılın oyuncusu seçildi.