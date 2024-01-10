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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Son dakika: Bonucci'nin menajerlik şirketinden flaş paylaşım! - Fenerbahçe Haberleri

        Bonucci'nin menajerlik şirketinden flaş paylaşım!

        Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Leonardo Bonucci için geri sayıma geçti. İtalyan stoperle birlikte sarı-lacivertlilerin yıldızı Edin Dzeko'nun da menajerlik şirketi olan World Soccer Agency'den flaş bir paylaşım geldi. İşte Bonucci transferine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:50
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          Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.

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          Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Leonardo Bonucci ile 6 ayılık anlaşma sağladı.

        • 3

          Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenirken, İtalyan yıldızın menajerlik şirketinden flaş bir paylaşım geldi.

        • 4

          İtalyan stoperle birlikte Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun da menajerlik şirketi olan World Soccer Agency, Leonardo Bonucci ve Edin Dzeko'nun formalarının yer aldığı bir görsel paylaştı.

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          Edin Dzeko ise, menajerlik şirketi tarafından yapılan bu paylaşımı beğendi.

        • 6

          FENERBAHÇE'DEN NE KADAR KAZANACAK?

          Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

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          Fenerbahçe'nin Leonardo Bonucci'nin transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

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          Bonucci sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

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          İtalyan yıldız'ın Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

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          Bonucci, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak.

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          Sezon başında Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan 36 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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          Kariyerinde birçok kupa kazanan Leonardo Bonucci, dokuz kere Serie A, dört kere İtalya Kupası, beş kere İtalya Süper Kupası ve bir kere de İtalya Milli Takımı ile Euro 2020 şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli oyuncu 2016 yılında da İtalya'da yılın oyuncusu seçildi.

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