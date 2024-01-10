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Aydın'da olay, dün saat 19.00 sıralarında, Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi'nde bir apartmanın otoparkında meydana geldi.

ESKİ EŞLER OTOPARKTA KARŞILAŞTI DHA'da yer alan habere göre kısa süre önce ayrılan Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir, apartmanın otoparkında karşılaştı.

SİLAHIYLA ESKİ EŞİNİ VURDU İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi sonrası Aksademir, belindeki tabancayı çekerek eski eşine ateş etti.

KOMŞUSUNU YARALAYIP HAYATINA SON VERDİ Kurşunlardan biri Karamercan'a isabet etti. O sırada kavga seslerini duyan ve ikiliyi ayırmaya gelen Mustafa Kalfa da seken kurşunlardan yaralandı. Eski eşini vuran Aksakdemir, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurdu.

İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şule Karamercan ve Aydın Aksakdemir´in hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI KOMŞU TEDAVİYE ALINDI Yaralı Mustafa Kalfa ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.