İş Bankası, ihracat kredisi başvuru ve kullanımını dijitale taşıdı

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İş Bankası ihracatçıların, dijital kanallar aracılığıyla kullanımı mümkün hale gelen ihracat kredileri için sadece bir kez şubeye giderek ticari kredi limitlerini tanımlattıktan sonra ihracat kredisi başvurusunu İşCep ve Ticari İnternet Şube üzerinden gerçekleştirebileceğini açıkladı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında ihracatçı müşterilerin dünyaya açılarak ülkemiz ekonomisi için büyük değer yarattığını belirterek, “Mal ve/veya hizmet ihracı yapan firmaların ihracat odaklı büyümeleri, uluslararası pazarlarda faaliyet gösterebilmeleri için finansal desteklerimizin yanında birçok bankacılık işlemini dijitalden gerçekleştirmelerini sağlayarak onlara, maliyet ve zamandan tasarruf etmeleri için katkıda bulunuyoruz. Hem finansal ihtiyaçlar hem de dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda güncellediğimiz ürün ve hizmetler ile müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.