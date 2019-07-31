İş adamı Dursun Özbek torunu için alışveriş yaptı - Magazin haberleri

Bir dönem Galatasaray spor kulübünde başlık yapan iş adamı Dursun Özbek, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Torunu için bebek ve oyuncak mağazalarını gezen Dursun Özbek, bolca alışveriş yaptı.

Oldukça keyifli ve bir o kadarda mutlu olduğu dikkatlerden kaçmayan Dursun Özbek'e, Galatasaraylı futbolseverlerin de ilgisi bir hayli yoğundu.