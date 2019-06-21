Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, 2.5 yıllık görev süresi boyunca kulüpte nakit akışı sağlanması amacıyla kendi cebinden verdiği parayı geri almak için bu sabah icra takibi başlattı. 13 milyon 604 bin Euro'luk alacağı için icraya başvuran Özbek'e Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap gecikmedi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Günay, "Galatasaray’da bugüne kadar kimsenin alacağı kalmamıştır, kimse heyecan yapmasın bundan sonra da kalmaz" ifadelerini kullandı.