İRMİK HELVASI İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı irmik,

2 yemek kaşığı tereyağ,

1 kahve fincanı sıvı yağ,

1 paket çam fıstığı, (dolmalık fıstık)

1 paket vanilya (Tercihe göre)

Şerbeti için;

1 su bardağından toz şeker,

1 su bardağı süt,

1 su bardağı su,

Üzeri için;

Ceviz



İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın. İki yağ karıştıktan sonra irmiği tencereye boşaltın ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın. Fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin. Ardından şekeri ilave edin. İrmiğin rengi kahverengiye çalınca süt ve suyu da ekleyin. Süt ve su eklerken sıçramalara karşı önlem almayı da unutmayın. Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın. Helvanızı kase yardımı ile şekil verebilirsiniz. Üzerine 1 yarım ceviz koyarak helvanızı süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...