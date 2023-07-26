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        Haberler Dünya İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

        İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti

        Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü kadın şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 22:16
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        Sinead O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti
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        BBC'nin haberine göre, Şüheda Davitt'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Sevgili Sinead'ımızın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, 56 yaşındaki Davitt'in ailesinin ve arkadaşlarının acı haberden dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.

        "Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran Davitt bugüne kadar 10 albüm çıkardı.

        Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

        İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

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        #Sinead OConnor
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