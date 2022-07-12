"HAYATIM BOYUNCA BU BÖYLE OLACAK"



Derici, "Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum" şeklinde konuşmuştu. Bu durumu yadırgamadığını da belirten İrem Derici, "Ben de Travis Scott ile takılıp, dünya çapında ünlü olmak isterim fakat onlar yılansa ben kobrayım" ifadelerini kullanmıştı.