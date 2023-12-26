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        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan İsrail'e "geri sayım" mesajı

        İran'dan İsrail'e mesaj: "Zorlu bir geri sayım beklemeli"

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye'deki komutanlarından Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürülmesine "Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli" şeklinde tepki verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 02:19 Güncelleme: 26.12.2023 - 02:19
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        İran'dan İsrail'e "geri sayım" mesajı
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        Abdullahiyan, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda Musevi’nin ailesi ile İran ve Suriye halkına taziyede bulundu.

        Musevi’yi, ülkesinin “Suriye'de terörle mücadele danışmanı” olarak nitelendiren Abdullahiyan, söz konusu komutanın, ABD’nin Irak'taki saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani ile bölgede uzun yıllar bulunduğunu belirtti.

        Abdullahiyan paylaşımında “Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli.” ifadesinde bulundu.

        AA'nın haberine göre; İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi dün akşam saatlerinde İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

        Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

        Gazze Şeridi'nde yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü soykırıma varan saldırılarını sürdüren İsrail güçleri, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.

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