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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Hatayspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geliyor. Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekibin 26 puanı bulunuyor. Hatayspor ise 19 puanla ligin orta sıralarında yer alıyor. Hatayspor - Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 18:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:11
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        STAT: Mersin Stadı

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya geliyor.

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        HATAYSPOR: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Rivas, Massanga, Görkem, Strandberg, Ömer Faruk, Dele Bashiru, Dadashov

        BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Zaynutdinov, Colley, Masuaku, Amartey, Salih, Amir, Semih Kılıçsoy, Rashica, Muleka

        Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş, ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekibin ligde 26 puanı bulunuyor.

        Ev sahibi Atakaş Hatayspor'da ise hedef üç puan. Akdeniz temsilcisi 12. haftada Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta hiç galibiyet alamadı. Atakaş Hatayspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı dört doksan dakikada iki beraberlik iki mağlubiyet yaşadı.

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        BEŞİKTAŞ'TA BU SEZON 4. TEKNİK DİREKTÖR

        Corendon Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta, bu karşılaşmaya altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya çıkacak. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

        BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Arthur Masuaku ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 19. haftada Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

        ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

        Beşiktaş'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının (hükmen mağlubiyetler hariç) sadece birini kaybeden Hatayspor (2G 2B), tek mağlubiyetinde en üst ligdeki en farklı yenilgisini yaşadı (0-7; Mayıs 2021).

        Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde deplasman galibiyeti alamadığı takımlar arasında Hatayspor'dan (1B 2M) daha fazla konuk olduğu tek rakibi Gaziantep FK (2B 2M).

        Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçında da karşılıklı gol sesi çıkan Hatayspor (Hatayspor 15-12 Rakipleri), bu sezon Fenerbahçe (36) ve Kasımpaşa'nın (35) ardından iç saha karşılaşmaları en fazla gole sahne olan ekip konumunda (27).

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        Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı yedi maçın dördünü kaybeden Beşiktaş (2G 1B), daha önceki 29 dış saha karşılaşmasında bu sayıda mağlubiyet yaşamıştı (15G 10B).

        Süper Lig'deki son dört maçını kazanamayan Hatayspor (2B 2M), Volkan Demirel yönetimindeki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesiyle karşı karşıya (5 maç; Aralık 2022-Ocak 2023).

        2023/24'te Süper Lig'de oynadığı 16 maçın altısını kaybeden Beşiktaş (8G 2B), lig tarihinde sadece iki sezonda ilk 17 karşılaşmasında 7+ mağlubiyet aldı (8M; 1980/81 & 7M; 1975/76).

        Bu sezon Süper Lig'de önde kaptığı toplarla Hatayspor'dan (5; 18 şut) daha fazla gol atan tek takım Fenerbahçe (9). Beşiktaş ise bu bölgede Fenerbahçe (161) ve Galatasaray'ın (160) ardından en fazla top kapan ekip olmasına rağmen bu şekilde çektiği 21 şuttan sadece bir gol çıkarabildi.

        Bu sezon Süper Lig'de Hatayspor'un en golcü ismi olan (5) ve ligde çektiği ilk 15 şutun dördünü gole çeviren Carlos Strandberg, son 16 şutunda fileleri sadece bir kez havalandırabildi (vs Antalyaspor).

        2007/08 sonrası dönemde Süper Lig'de en fazla takıma gol atan oyuncu olan Cenk Tosun (33), Hatayspor'a rakip olduğu tek karşılaşmada fileleri havalandıramadı. Cenk'in Süper Lig kariyerinde 2+ kez karşılaşıp gol atamadığı sadece iki ekip bulunuyor: Giresunspor (2 maç) & Orduspor (4 maç).

        2023/24'te beşinci resmi maç golünü geçen hafta Alanyaspor ağlarına gönderen Beşiktaş stoperi Omar Colley, kariyerinin bir sezondaki en yüksek sayısını tekrarladı (5; 2016/17 Genk formasıyla).

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