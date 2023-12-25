Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?

        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Özlem Çetin ve 5 çocuğunun korkunç ölümü konuşulmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 23:54 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özlem Çetin'in ve 5 çocuğunun ölümü kaza mı cinayet mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        “Şanlıurfa’daki at çiftliğine aracımla giderken birden önüme bir hayvan çıktı, direksiyon hakimiyetimi kaybettim, kazayla kanala uçtum, düşmeden kendimi araçtan attım, eşim ve 5 çocuğum suda boğularak öldü” diyen Hasan Çetin stüdyoya çıkmaktan vazgeçti. Didem Arslan Yılmaz’ın sorularından rahatsız olan Hasan Çetin konuşmama kararı aldı.

        DİDEM ARSLAN İLE VAZGEÇME EKİBİ İNCELEDİ

        Öte yandan Vazgeçme ekibi, olay yerinde yayınlarını sürdürüyor. Hasan’ın at çiftliğine gitmek için yolu uzattığı, düz gittiği yola devam etse zaten at çiftliğinin önüne çıkacağı ekranlara getirildi. “3. vitesle su kanalına döndüm” diyen Hasan’ın sözlerini baz alarak canlandırma yapan ekibimiz, aynı hız ve vitesle su kanalına girmenin can güvenliğini tehlikeye attığını söyledi ve en fazla 2. vitesle dönebildi.

        Özlem’in annesi, babası ve kız kardeşi stüdyoda ailesinin ölümünün sorumlusunun bulunması için hazır bulunmaya devam ediyor. Hasan’ın ısrarla ‘kaza yaptım’ dediği olayın ‘cinayet’ olduğunu, Hasan’ın sevgilisiyle evlenebilmek için bütün ailesini su kanalına gönderip ölüme terk ettiğini iddia ediyor.

        BOŞANMA AŞAMASINDALARDI

        Hasan’ın, eşi Özlem hayattayken ilişki yaşadığı İslimhan ile ailesinin ölümünden 4 ay sonra kutlamalarla evlendiği görüntüler de ekranlara geldi. Hasan, Özlem’le boşanma aşamasında olduğunu ve anlaşmazlıklar yaşadıklarını anlatmıştı.

        Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sergen Yalçın açıklaması
        Sergen Yalçın açıklaması
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Yol kesen taksiciler gözaltına alındı
        Kartal nefes aldı!
        Kartal nefes aldı!
        Borsada kabus devam ediyor
        Borsada kabus devam ediyor
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Şehitler memleketlerine uğurlandı
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        Nijerya'da saldırı: 113 kişi öldü
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Habertürk Anasayfa