Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        44
        Galatasaray
        GS
        44
        Trabzonspor
        TS
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        27
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        25
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        24
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        MKE Ankaragücü
        MKE
        19
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        17
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        15
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Erden Timur'dan sert açıklamalar: Şampiyonluğu etkileyen hata yapıldı, temiz eller operasyonu şart! - Galatasaray Haberleri

        Erden Timur'dan sert açıklamalar: Şampiyonluğu etkileyen hata yapıldı, temiz eller operasyonu şart!

        Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yle deplasmanda 0-0 berabere kalırken sarı-kırmızılıların Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur müsabakaya dair sert açıklamalar yaptı. Maçı ve şampiyonluğun sonucunu belirleyen bir hata yapıldığını belirten Timur, daha önce yaptığı 'Temiz eller operasyonu şart' çağrısını yineledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklamalarda bulundu ve daha önce yaptığı 'Temiz eller operasyonu şart' çağrısını yineledi. Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEN HATA"

        "En önemli nokta, yine maalesef direkt sonuca tesir eden bir hata yapıldı maçta. Başka hatalar da oldu. Herkesin kabul ettiği bir hata var. Çok erken bir dakikada hem kart hem penaltı vardı. Aylardır itidal ve Türk futbolundaki gerginliğin azaltılmasıyla ilgili şeyler söylüyoruz. Hep böyle söyleyeceğiz. Tepki alacağız belki. İki görevimiz var. Hakkımızı sonuna kadar savunmak ve eş zamanlı olarak Türk futbolunun hakkını savunmak. Dün derbiden sonra ve bugün dahil, tüm resmi irtibatları sağlıyoruz. Şampiyonluğa tesir eden hatadır. Farklı görüntüler varken... VAR'a görüntü gitmedi diyorlar, işi başka yere götürür. Böyle bir görüntünün işlenmeyip hakeme yansıtılmaması akla mantığa uygun değil."

        REKLAM

        "GEREKLİ CEZALAR VERİLMELİ!"

        "Geçenlerde yaşanan olayın üzerimize verdiği sorumlulukla hoyratça değil hakkımızı çok doğru şekilde savunmalıyız. Bir şeyler kaybetsek bile Türk futbolu için doğru şeyler yapmalıyız. 10 aydır doğruları, bir programa çıkıp Türk futbolu için yapılması gerekenleri 2 saat saydık. Şampiyon olmak, haksızlığa uğramamak çok önemli. Ancak, hiç kimsenin canından kıymetli değil. Bu bilinçte olmamız gerekiyor. Daha çok bağıranın, daha çok manipülasyon yapanın daha haklı olduğu bir ortam sürdürülebilir değil. Tezahürünü gördük. TFF bunu açıklasın. VAR niye çağırmadı? 26 kamera varken, bu görüntüler varken neden çağrılmadı? Üst düzey ve şampiyonluğa etki eden bir maçta bunun kabul edilmesi mümkün değil. Gerekli cezalar verilmeli. Daha derin araştırmalar yapılması."

        "TFF'Yİ GÖREVE DAVET ETTİK"

        "Galatasaray olarak tahkikat komisyonları kurulsun, resmi mercilerle ilişkiler tetkik edilsin. Daha ekim ayında başvurduk. Bu isteklerimiz için TFF'yi göreve davet ettik. Yaşanmasın istedik ama yaşandı da... Bu son olsun. Kötü bir olay yaşadık. Gerek yöneticilerin TFF'yle gerek sosyal medyayla gerek medya yöneticileriyle görüşmelerin tahlil edilmesi lazım. Kamuoyunu baskılayarak, manipüle edilerek yapılıyor. Derhal önlenmeli. Sonuçlar sahaya yansıyor. Telefonlar, her şey incelensin"

        "KİMSE 'AYRANIM EKŞİ' DEMİYOR"

        "Kimse ayranım ekşi demiyor. Futbolda temiz eller yapılsın. Ekim ayından önce söyledik. Derhal başlanması lazım. Sahada böyle şeyler yaşanmasın. Hepimiz sorumluyuz. Artık temiz eller operasyonu başlasın. Tüm tahkikatlar yapılsın. Kanun değişikliği yapılsın. Bugün bizim canımız yanıyor, yarın başkasının. Derbide bu hata kabul edilemez. Haklarımızı hoyratça savunmayalım, tabii ki hakkımızı savunacağız"

        "ASLA KABUL EDİLEMEZ"

        "3 aylık bir yöneticiyken bir hata yaptım, 14 ay geçti, defalarca özür diledim. Tüm paydaşlar elinden geleni yapmalı. Bize yaşatılanı kimse yaşamasın. Şampiyonluk yolunda belirleyici olan şeyler bunlar. Kabul edilebilir değil. Hepimiz incelenmeli. Tüm ilişkiler incelenmeli. Yarından tezi yok başlamalı. Talebimiz budur. Hızlı bir şekilde çözüm olmalı"

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Habertürk Anasayfa