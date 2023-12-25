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        Haberler Yaşam Mercer en kaliteli yaşam sunan 20 şehri açıkladı! Avustralya en iyisi seçildi

        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Küresel bir danışmanlık şirketi yaşam kalitesi en yüksek kentleri paylaştı. Viyana listede birinci sırada yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 25.12.2023 - 11:17
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          Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan kentleri sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana listede birinci oldu. Yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa'dan 7, Pasifik'ten 2 ve Kuzey Amerika'dan 1 şehir listenin ilk 10'unda yer aldı.

          Açıklamada, "Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunuyor" denildi. Viyana'yı ise İsviçre'nin Zürih ve Yeni Zelanda'nın Aukland kentleri takip etti.

          Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentler Sudan'ın başkenti Hartum (241. sırada), Irak'ın başkenti Bağdat (240. sırada), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui (239. sırada) oldu. İşte en kaliteli yaşam sunan 20 kent.

          1- VİYANA, AVUSTRALYA

        • 2

          2- ZÜRİH, İSVİÇRE

        • 3

          3- AUCKLAND, YENİ ZELANDA

        • 4

          4- KOPENHAG, DANİMARKA

        • 5

          5- CENEVRE, İSVİÇRE

        • 6

          6- FRANKFURT, ALMANYA

        • 7

          7- MÜNİH, ALMANYA

        • 8

          8- VANCOUVER, KANADA

        • 9

          9- SIDNEY, AVUSTRALYA

        • 10

          10- DUSSELDORF, ALMANYA

        • 11

          11- LAHEY, HOLLANDA

        • 12

          12- WELLINGTON, YENİ ZELANDA

        • 13

          13- BERN, İSVİÇRE

        • 14

          14- BASEL, İSVİÇRE

        • 15

          14- AMSTERDAM, HOLLANDA

        • 16

          16- LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG

        • 17

          18- OTTAWA, KANADA

        • 18

          18- BERLİN, ALMANYA

        • 19

          20- MONTREAL, KANADA

        • 20

          20- MELBOURNE, AVUSTRALYA

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