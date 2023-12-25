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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Genel Sağlık Sigortası prim borcu 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı - En Son Haberler

        GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşların, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 19:15 Güncelleme: 25.12.2023 - 19:24
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        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların prim borcu olsa dahi sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edeceklerini duyurdu.

        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        31 ARALIK 2024 TARİHİNE KADAR

        Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

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        #Fahrettin Koca
        #Genel Sağlık Sigortası
        #haberler
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