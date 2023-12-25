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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması! Sergen Yalçın... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması! Sergen Yalçın...

        Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısındaki 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.12.2023 - 22:39 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:39
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        Sergen Yalçın açıklaması
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        Galibiyeti değerlendiren Feyyaz Uçar "Beşiktaş üst üste 3 maç yenilemez. Çocuklar çok istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecek adına umut verici." dedi.

        SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

        Yeni teknik direktör arayışları ve Sergen Yalçın ile ilgili soruları cevağlayan Feyyaz Uçar "Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor." ifadelerini kullandı.

        RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMASI

        Rıza Çalımbay'ın ayrılmasıyla ilgili soruya da cevap veren Feyyaz Uçar "Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız." dedi.

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