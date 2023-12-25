Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan teknik direktör açıklaması! Sergen Yalçın...

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Galibiyeti değerlendiren Feyyaz Uçar "Beşiktaş üst üste 3 maç yenilemez. Çocuklar çok istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecek adına umut verici." dedi.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ Yeni teknik direktör arayışları ve Sergen Yalçın ile ilgili soruları cevağlayan Feyyaz Uçar "Teknik direktörler ile görüşüldü. Doğru kararı vermek istiyoruz. Kasımpaşa maçına yeni hoca ile çıkmak istiyoruz. Bu hafta içerisinde birkaç hoca ile daha görüşeceğiz. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın evladı adaylar arasında var. İsim söylememem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca, insan dayanamıyor." ifadelerini kullandı.

RIZA ÇALIMBAY AÇIKLAMASI Rıza Çalımbay'ın ayrılmasıyla ilgili soruya da cevap veren Feyyaz Uçar "Rıza Çalımbay ile biz ayrılamayız. Bizim kader birliğimiz var. Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız." dedi.