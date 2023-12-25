Hapishanede ortadan kaybolmuştu: Navalny'nin akıbetine ilişkin yeni açıklama

YAKINLARI 'ENDİŞE VERİCİ' DEMİŞTİ

Rusya'da uzun zaman almasıyla, bazen haftalarca sürmesiyle bilinen hapishane transferlerinde mahkumlara erişim sağlanamıyor ve onların nerede olduğuna dair bilgiler sınırlı oluyor olsa da yakınları Navalny için bunun endişe verici olduğunu belirtmişti.