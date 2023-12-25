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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk rekoru egale etti, Fatih Terim'i yakaladı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk rekoru egale etti, Fatih Terim'i yakaladı!

        Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkaran Galatasaray savunmadaki başarılı performansını sürdürdü. Kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk kulüp rekoruna ortak oldu ve hocası Fatih Terim'i yakaladı

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 25.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:11
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        Okan Buruk rekoru egale etti!
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        Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, zorlu derbiden cebine 1 puanı koyarak döndü. 45 faulün yapıldığı derbide oyun sık sık dururken sarı-kırmızılılar savunmadaki başarılı performansını Kadıköy'e taşıdı.

        10. KEZ KALESİNİ GOLE KAPADI

        Zorlu deplasmana ligin en iyi savunma yapan takımı olarak giden Galatasaray, Fenerbahçe'ye isabetli şut imkanı tanımadı. Sarı-lacivertlileri ceza sahasından uzakta tutan ve kalesinde önemli bir tehlike görmeyen Galatasaray bu sezon 10. kez kalesini gole kapadı.

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        Kadıköy'de 2018'den bu yana oynadığı son yedi derbide sadece bir mağlubiyet alan Galatasaray'da Okan Buruk da dikkat çeken bir istatistiğe imza atarken kulüp rekoruna ortak oldu.

        MUSLERA'YA TOP BİLE GELMEDİ!

        Geçen sezon sarı-kırmızılıların başına geçen Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda henüz gol görmedi. Sarı-kırmızılılar, Buruk yönetiminde çıktığı üç Fenerbahçe derbisinin ikisinde kalesinde isabetli şuta izin tanımadı.

        DEPLASMANDA GOL YEMİYOR

        Bu sezonki dokuzuncu deplasmanına çıkan Galatasaray kalesinde sadece iki gol gördü. Yedi maçta rakiplerine gol şansı tanımayan sarı-kırmızılılar, savunmada 2011-12'den bu yana en başarılı deplasman performansını sergiledi.

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        Daha önce ilk dokuz deplasman itibarıyla kalesini yedi maçta üç sezonda gole kapatan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk da kulüp rekoruna ortak oldu.

        1968-69'da Tomislav Kaloperovic, 1978-79'da Coşkun Özarı ve 2011-12'de Fatih Terim daha önce bu istatistiği yakalayan teknik direktörler olmuşlardı.

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