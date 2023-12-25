Oğuzhan Genç yazdı: Öz kaynak enerjisi!

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Beşiktaş, bu sezonki 3. hocası olan Rıza Çalımbay'ı da göndermiş; daha devre gelmeden 4. farklı teknik adamla Hatayspor deplasmanına gelmişti. Çalımbay'ın ayrılığının ardından U19 takımın Antalya'da yaptığı kampı apar topar bırakıp takımın başına geçen Serdar Topraktepe'den mevcut kadroyu da düşününce beklenti fazla değildi.

Topraktepe'nin gelişiyle gençlerin 11'de daha fazla olmasını beklerken bir tek Semih Kılıçsoy'u kadroda görünce şaşırdık açıkçası. Stoperde sezon başından beri yedirmediği gol tipi kalmayan Amartey, ilk kez diğer mevkisi olan ön liberodaydı. Zaynutdinov, Colley'in yanına stopere geçerken ileri uçta Muleka, yanında ise Semih ve Rashica vardı.

1 aydır galibiyet alamayan takımdan umudunu keseli çok olmuştu Beşiktaşlılar ama ilk yarıdaki performans sezonun en iyisiydi. Daha ilk dakikada gole yaklaşan Muleka, sonrasında da yoklamalarını sürdürdü ama fileleri bir türlü bulamadı. 38'de Amir, uzun süredir hasret kalınan servislerinden birisini yaptı, ölü noktaya giden topu çok iyi takip eden Semih takımını öne geçirirken Süper Lig'deki ilk golünü de atıp bir yıldızın doğuşunu müjdeledi. İlk yarı bittiğinde rakip ceza alanında 16 kez topla buluşan ve 4 isabetli şu atan Beşiktaş, deplasmanda sezon rekorunu kırıyordu.

İkinci yarıda da bu enerji devam etti. 53'te yine Amir'in servisinde ileri çıkan Colley, gollerine Mersin'de de devam etti. Orta alandaki görevinde fena görünmeyen Amartey, bu kez 80'de yaptı yapacağını, ters bir vuruşla bu kez Hodzic'e asist yaptı. Ancak kalan sürede skoru koruyan Beşiktaş, yoğun hoca arayışı sürecinde biraz olsun nefes aldı.

Serdar Topraktepe, özellikle ilk yarıda oynanan iştahlı oyunla alkışları alırken Semih Kılıçsoy ligde uzun süredir beklediği golü sonunda buldu. Beşiktaş, öz kaynak dokunuşlarıyla aradığı enerjinin nerede olduğunu bir kez daha hatırladı.