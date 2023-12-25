2023'te ünlülerin ilişkileri, evlilikleri nasıl bitti?

Nursel Ergin - Murat Akyer

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergin, şu ifadeleri kullandı:

İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; merhamet, empati, nezaket… Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp, süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar; siz tepişin. Sizin için fazla derin ve uzun bir yazı. Kendiniz çalın, kendiniz söyleyin. Yormayın kendinizi) Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik,dans ettik, birçok ülkenin yağmurunda birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık, yüzümüzdeki çizgilere, saçımızda beyazlara şahit olduk. Çok sevdik, değer verdik ve aşkı tattık. 40 yaşımın avantajını yaşıyorum ve belki de ilk defa 'Kim, ne der?' diye takmıyorum. Başında da olduğu gibi; söylenen ve yapılan her şeyi sadece izliyorum. Evet, gerçekten insan kalbinin ekmeğini yiyor. Evren ve Rabb'im bana karşı her zaman cömert davranıyor. Ben kendimi ve ruhumu biliyorum. Kalbim attığı sürece kimseyi kırmam ve üzmem. Tek bir amacım var; bana verilen bu yaşamı onurlandırmak, mutluluğun peşini asla bırakmamak. Olan güzeldir…



Maalesef sizin sevineceğiniz gibi, konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat ne de ben birbirimizi üzmedik. Ülkede daha önemli meseleler varken bence Murat ve Nursel’i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz, mutluyuz, hayat devam ediyor… Üzülerek bildiriyorum ki; biz Murat Akyer ile boşandık…