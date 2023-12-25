2023'te ünlülerin ilişkileri, evlilikleri nasıl bitti?
Kimi; "Ayrılıklar da sevdanın bir parçası", kimi; "Bir daha yüzünü görmek istemiyorum" dedi. 2023'te birçok evli ünlü; bir yastıkta kocamaktan vazgeçti, birçok ünlü; bir yastıkta kocamaya niyetlenemeden sevgilisinden ayrıldı. Hangi ünlüler boşandı, hangi ünlüler ilişkisini sonlandırdı?
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TARIK EMİR TEKİN - SOFIA (8 Ocak)
Şevval Sam ile Metin Tekin'in oyuncu oğlu Tarık Emir Tekin, Sofia Katc ile aşk yaşıyordu. Ancak ikili, 8 Ocak'ta yollarını ayırdı. Çiftten Katc, sosyal medyada Tekin'i takip etmeyi bıraktı ve birlikte çekilen fotoğrafları da profilinden sildi.
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BUĞRA GÜLSOY - NİLÜFER GÜRBÜZ (1 Mart)
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, 5 yıllık evliliklerini 1 Mart'ta tek celsede sonlandırdı. İkili, yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle yollarını ayırdı. 2018'de nikâh masasına oturan Gülsoy ve Gürbüz'ün oğulları Cem'in velayeti annede kaldı.
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ASLI ŞEN - METİN ŞEN (13 Mart)
Cemiyet hayatının tanınan simaları Aslı Şen ile Metin Şen, 13 Mart'ta boşandı. Çift, ayrılık kararlarını yaptıkları ortak açıklama ile duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak 23 yıllık evliliğimizi bugün medeni şekilde noktaladık. Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımızı ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır.
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ZAHİDE YETİŞ - CEM ARISOY (6 Nisan)
Sunucu Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy ile dünyaevine girmişti. Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ı kucaklarına almıştı. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'dan ayrılık haberi geldi.
"Aras ile yeni sayfalar açtık" diyen Zahide Yetiş, 6 Nisan'da Cem Arısoy'dan boşandığını açıkladı. İkili, 9 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdı.
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OĞUZHAN KOÇ - DEMET ÖZDEMİR (8 Mayıs)
28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" diyerek, ayrıldıklarını duyurdu.
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Demet Özdemir - Oğuzhan Koç
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi'nde evliliklerini noktaladı. Davaya gecikmeli gelen çift, mahkeme salonuna saat 14.30'da giriş yaptı. 10 dakika süren duruşma sonrası evliliklerini bitiren ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı.
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TUVANA TÜRKAY - İZZET ANTEBİ (10 Mayıs)
Tuvana Türkay, geçtiğimiz yıl iş insanı İzzet Antebi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Beraberliği Bodrum'da belgelenen çiftin ilişkisinin, 10 Mayıs'ta birbirlerine ihanet etmeleri sonucu sonlandığı konuşuldu.
Basına yansıyan haberlerin ardından İzzet Antebi, ayrılık haberlerini doğruladı ancak 'ihanet' söylentilerinin ise gerçek dışı olduğunu belirtti.
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MİRAY DANER - OĞULCAN ENGİN (14 Mayıs)
Oyuncu Miray Daner, iki yıl önce Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çift, geçtiğimiz aylarda ilişkilerinde kriz yaşadı ve 14 Mayıs'ta birlikteliklerini sonlandırdı.
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ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ (29 Mayıs)
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın 27 yıllık evlilikleri 10 dakika içinde sona erdi. Can Aslantuğ adında bir oğulları bulunan Aslantuğ ile Onan, şubatta açtıkları davanın 29 Mayıs'ta Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülmesinin ardından boşandı.
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Mehmet Aslantuğ - Arzum Onan
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, adliye binasına el ele gelip, boşanma davasının ardından el ele ayrıldı.
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ECE RONAY - MEHMET BİLİR (31 Mayıs)
Şarkıcı Ece Ronay, 2022'de 2.5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir ile nikâh masasına oturmuştu. Evlenmelerinin ardından kısa bir süre sonra oğulları Miran'a kavuşan çift, ayrılık kararı aldı.
Gebze 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, 31 Mayıs'ta yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.
Ece Ronay ve Mehmet Bilir, birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadı. Ayrıca ikilinin çocukları Miran'ın velayeti annesine verildi.
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Ece Ronay
Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum" dedi.
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SERCAN YILDIRIM - NİHAN YÖNEL (19 Haziran)
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni sevgilisi Nihan Yönel ile 2021'in aralık ayında evlenmişti. Ancak çiftten boşanma haberi geldi. Sercan Yıldırım, 19 Haziran'da eşi ile ayrıldıklarını açıkladı.
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NURSEL ERGİN - MURAT AKYER (19 Haziran)
Ünlü sunucu Nursel Ergin, Murat Akyer ile 2017'de evlendi. Evliliklerinde surun yaşayan çift, 19 Haziran'da boşandıklarını açıkladı.
Nursel Ergin, Murat Akyer, birkaç gün önce barışarak, beraberliklerine bir şans daha verme kararı aldı.
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Nursel Ergin - Murat Akyer
Haberi sosyal medya hesabından duyuran Ergin, şu ifadeleri kullandı:
İnsanı makyajdan, pahalı kıyafetlerden daha çok güzelleştiren birkaç şey söyleyeceğim; merhamet, empati, nezaket… Ben de sadece bunlara sahip özel ruhların anlayacağını düşünüp, süreci paylaşmak istiyorum. (Diğer kötü ruhlar; siz tepişin. Sizin için fazla derin ve uzun bir yazı. Kendiniz çalın, kendiniz söyleyin. Yormayın kendinizi) Kısacık hayatımızın 6 yılında, en güzel şarkıları birlikte dinledik, söyledik,dans ettik, birçok ülkenin yağmurunda birlikte ıslandık, güldük ağladık, lokmamızı bölüştük, hayatı paylaştık, yüzümüzdeki çizgilere, saçımızda beyazlara şahit olduk. Çok sevdik, değer verdik ve aşkı tattık. 40 yaşımın avantajını yaşıyorum ve belki de ilk defa 'Kim, ne der?' diye takmıyorum. Başında da olduğu gibi; söylenen ve yapılan her şeyi sadece izliyorum. Evet, gerçekten insan kalbinin ekmeğini yiyor. Evren ve Rabb'im bana karşı her zaman cömert davranıyor. Ben kendimi ve ruhumu biliyorum. Kalbim attığı sürece kimseyi kırmam ve üzmem. Tek bir amacım var; bana verilen bu yaşamı onurlandırmak, mutluluğun peşini asla bırakmamak. Olan güzeldir…
Maalesef sizin sevineceğiniz gibi, konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat ne de ben birbirimizi üzmedik. Ülkede daha önemli meseleler varken bence Murat ve Nursel’i bu kadar kafaya takmayın. Biz iyiyiz, mutluyuz, hayat devam ediyor… Üzülerek bildiriyorum ki; biz Murat Akyer ile boşandık…
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CEYDA DÜVENCİ - BÜLENT ŞAKRAK (10 Temmuz)
2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürüldü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atıldı.
İkili, "Öyle bir şey yok. Sosyal medyada fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Hey şey yolunda, çok şükür mutluyuz" dese de evlilikleri sonlandı.
8 yıl evli kalan Düvenci ile Şakrak, 10 Temmuz'da İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verildi.
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ALİNA BOZ - MİTHAT CAN ÖZER (12 Temmuz)
Oyuncu Alina Boz, yaklaşık dört yıl önce ünlü şarkıcı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan çiift, nikah masasına oturmaları beklenirken, 12 Temmuz'da birlikteliklerini noktaladı.
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İSMAİL HACIOĞLU - ASLIHAN GÜRBÜZ (12 Temmuz)
30 Haziran'da aşk yaşamaya başlayan Aslıhan Gürbüz ile kendisi gibi oyuncu olan İsmail Hacıoğlu, birlikteliklerinde kriz yaşadı. Gürbüz, 12 Temmuz'da sosyal medyadaki fotoğraflarını silip, ünlü oyuncuyu engelleyerek ayrıldıklarını duyurdu.
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NİLSU BERFİN AKTAŞ - SERDAR SERTÇELİK (15 Temmuz)
Nilsu Berfin Aktaş, 2021'de sevgilisi Serdar Sertçelik ile evlenmişti. Aktaş, haziran ayında eşinden boşanmak için avukatına talimat vermişti. İkili, 15 Temmuz'da Büyükada'da bulunan Adalar Adliyesi'nde boşandı.
Tarafların hazır bulunduğu duruşmada oyuncu ve eşi, boşanma konusunda anlaştıklarını dile getirdi. Karşılıklı birbirlerinden talepte bulunmayan ikilinin duruşması 10 dakika sürdü.
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DİLAN ÇİÇEK DENİZ - MERT YAZICIOĞLU (16 Temmuz)
Mert Yazıcıoğlu, 31 Aralık'ta Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı. Yazıcıoğlu, ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile birliktelik yaşamaya başlamıştı. Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmedi. Deniz, 5 ay aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan 16 Temmuz'da ayrıldı.
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YAĞMUR ÜN - DOĞAÇ ERGEZEN (17 Temmuz)
Yağmur Ün, 2022'de doktor Doğaç Ergezen ile dünyaevine girmişti.
16 Aralık 2022'de de kızları Su Diana'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, evliliklerindeki krizi aşamadı.
Yağmur Ün ile Doğaç Ergezen, Kartal Adliyesi’nde 14. Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Çift, 17 Temmuz'da kızları Su Diana’nın velayeti konusunda fikir birliğine vardı ve velayet annede kaldı.
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PELİN SÖNMEZ - CEM CANDAR (18 Temmuz)
Oyuncu Pelin Sönmez ile Cem Candar, 2018'de evlenmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren çift, 18 Temmuz'da boşandı. Taraflar, evliliklerini tek celsede anlaşmalı olarak sona erdirdi.
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SEREN FOSFOROĞLU - KAAN ÖNAL (18 Temmuz)
2020'de evlenen Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal, 18 Temmuz'da yollarını ayırdı. Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesi'nde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.
Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Seren Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek, "Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum" dedi.
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ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BÜŞRA CEBE (24 Ağustos)
Şükrü Özyıldız, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkiliden 24 Ağustos'ta ayrılık haberi geldi. Çift, sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarak ilişkilerini noktaladıklarını ilan etti.
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İREM DERİCİ - ATAKAN IŞIKTUTAN (9 Eylül)
Yaklaşık 8 ay aşk yaşayan İrem Derici ve Atakan Işıktutan, 9 Eylül'de birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı.
Açıklamada bulunan İrem Derici, "Biz baştan konuşalım da kimse komplo teorilerine girmesin. 8 ay muhteşem bir şey yaşadık Atakan ile... Hâlâ benim için dünyanın en kıymetli insanı ama korkunç yoğun tempolarda çalışıyoruz ve yorgunuz. Birbirimize vakit ayıramaz olduk. Ayrılmamızın mantıklı olacağını düşündük, yıpranmamak ve sonrasında daha da kırılmamak adına. Bana hiç yaşamadığım bir sevgi yaşattığın için sana çok teşekkür ederim. İyi gününde de kötü gününde de ilk arayacağın insan benim, bunu unutma tanıdığım en beyefendi adam" ifadelerini kullanmıştı.
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GÖKBERK DEMİRCİ - ÖZGE YAĞIZ (9 Eylül)
Özge Yağız, kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile aşk yaşıyordu. Sevgilisinin evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Yağız, nikâh hazırlıklarına başlamıştı. Ancak ikili, 9 Eylül'de ayrıldı.
Özge Yağız, ilişkisinin ihanet sebebiyle bittiği söylentilerinin ardından, "Bir ilişkim vardı, bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok" dedi.
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ŞEYMA SUBAŞI - MOHAMMED ALSALOUSSI (29 Eylül)
Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. 'Evlilikte psikolojik şiddet' iddialarının ardından çift, boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.
5 aylık evliliği bitiren duruşma 29 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.
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ZEYNEP ALKAN - WESLEY PABIS (6 Ekim)
Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeynep Alkan, Hollandalı Wesley Pabis'le aşk yaşıyordu. İki yıldır birlikte olan çift, 6 Ekim'de ayrıldı.
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FATMA TOPTAŞ - GÜRKAN TOPÇU (16 Ekim)
Fatma Toptaş ile şef Gürkan Topçu, 6 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ikiliden beklenmedik bir haber gelmişti. Nikâh masasına oturmaları beklenen çift, 16 Ekim'de ayrıldıklarını açıkladı.
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BİLAL HANCI - ESİN ÇEPNİ (8 Kasım)
'Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı, 2021'de evlendiği eşi Esin Çepni'yi aldattığı iddiasıyla gündeme geldi. Eşi Esin Çepni, Hancı'nın başka bir kadınla gece kulübünde öpüştüğü videoları yayınladı.
Esin Çepni, ardından; "Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre, dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış" açıklamasını yaptı.
Bilal Hancı ise; "Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hâkim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım" dedi.
Esin Çepni, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada resmen boşandıklarını duyurdu.
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Esin Çepni - Zafer Görgen
Konuyla ilgili; "Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın" ifadelerini kullanan Çepni, ayrıldıktan 1.5 ay sonra Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşadığını açıkladı.
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FAZIL SAY - GÜNEŞ ALTUNKAŞ (14 Kasım)
Piyanist Fazıl Say ile yazar Güneş Altunkaş'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bu aşk, Güneş Altunkaş'ın ayrılık açıklamasıyla öğrenildi. 8 ay aşk yaşayan ikiliden Güneş Altunkaş, 14 Kasım'da ilişkisini noktaladığını duyurdu. Altunkaş, ayrıca ayrılmalarının nedeninin saygısızlık olduğunu da belirtti.
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ELİT ANDAÇ ÇAM - AZİZ CANER (1 Aralık)
2019'da Aziz Caner İnan ile evlenen Elit Andaç Çam'ın, boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak'la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Elit Andaç - Bülent Emrah Parlak
Bülent Emrah Parlak ileİstiklâl Caddesi'nde romantik anlar yaşarken görüntülenen Elit Andaç Çam, ardından eşiyle boşandı.
Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, 1 Aralık'ta Adalar Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
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AFRA SARAÇOĞLU - MERT RAMAZAN DEMİR (16 Kasım)
Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığının ardından eski aşkının arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin ilişkisi Göcek'te belgelenmişti.
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Afra Saraçoğlu
19 Aralık'ta objektiflere yansıyan Afra Saraçoğlu, "Hayatımda kimse yok. Çok mutluyum. Olmasına gerek var mı? Kendimle çok mutluyum ve huzurluyum" şeklinde konuşarak, Mert Ramazan Demir ile yollarını ayırdıklarını belirtti.
Fotoğraflar: HT Magazin, İHA, Instagram
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