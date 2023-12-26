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        Haberler Gündem Güncel Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı

        İstanbul'da ticari taksi ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 01:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 02:02
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        Göçmen kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy'de yaptığı çalışmada bir adreste düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

        Haraççı Mahallesi'ndeki ikameti takibe alan polis, M.A.H. ve M.Ö'nün sürücüsü olduğu iki ticari takside 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        87 DÜZENSİZ GÖÇMEN GERİ GÖNDERİLECEK

        Aynı bölgedeki metruk bir binayı kontrol eden ekipler, 64 düzensiz göçmenin daha burada bulunduğunu belirledi.

        Polis, M.A.H. ve M.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından M.A.H. ve M.Ö, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

        87 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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