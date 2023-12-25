"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"



Yağmur Tanrısevsin, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı; "İlişki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herkesin bildiği gibi; sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla."



Fotoğraflar: AA, Instagram