Yağmur Tanrısevsin'den aşk iddialarına cevap
Yağmur Tanrısevsin, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilişkin açıklama yaptı
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Yağmur Tanrısevsin'in Galatasaray'da forma giyen futbolcu Barış Alper Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtığı yönünde iddialar ortaya atıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın maçını tribünden izleyen Yağmur Tanrısevsin'in maça Barış Alper Yılmaz için gittiği ileri sürüldü.
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İddiaya göre; Yağmur Tanrısevsin ile Barış Alpar Yılmaz, birlikteliklerini yakın zamanda ilan etmeye hazırlanıyordu.
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"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Yağmur Tanrısevsin, söz konusu iddiayla ilgili bir açıklama yaptı; "İlişki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herkesin bildiği gibi; sporun her dalını seven biri olarak izlediğim bir maç üzerinden yapılan kurgu habere kamuoyunun itibar etmemesini rica ederim. Saygılarımla."
Fotoğraflar: AA, Instagram