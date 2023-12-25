Icardi'nin eşi Wanda Nara dans şampiyonu oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu dans programı nedeniyle Türkiye-İtalya arasında mekik dokuyordu. Wanda Nara, yarışmanın şampiyonu oldu ve dün kupasıyla İstanbul'a döndü. Wanda Nara, gözünün altına yaptığı 'morluk' makyajıyla da göndermede bulundu
- 1
Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, dün akşamki Fenerbahçe derbisininen çok konuşulan isimlerden biriydi. Icardi, tüm yaşananları bırakıp ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı.
- 2
Icardi'nin, yarışmacısı olduğu televizyon programı nedeniyle bir süredir İtalya'da olan eşi Wanda Nara da kupasıyla İstanbul'a döndü ve aile yemeğine katıldı.
- 3
Wanda Nara, “Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.
-
- 4
Partneri ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşanan Wanda, şampiyonluk kupasıyla pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
- 5
Yarışma için bir süredir eşi Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, İtalya’daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.
- 6
Wanda Nara, dün akşamki Fenerbahçe - Galatasaray maçında gözünün altı moraran eşi Mauro Icardi ile Noel yemeği masasında poz verdi. Nara, gözünün altına yaptığı ‘morluk’ makyajıyla göndermede bulundu.
-