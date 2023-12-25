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        Haberler Magazin Icardi'nin eşi Wanda Nara dans şampiyonu oldu - Magazin haberleri

        Icardi'nin eşi Wanda Nara dans şampiyonu oldu

        Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, bir süredir yarışmacı olduğu dans programı nedeniyle Türkiye-İtalya arasında mekik dokuyordu. Wanda Nara, yarışmanın şampiyonu oldu ve dün kupasıyla İstanbul'a döndü. Wanda Nara, gözünün altına yaptığı 'morluk' makyajıyla da göndermede bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 25.12.2023 - 13:07
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        • 1

          Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, dün akşamki Fenerbahçe derbisininen çok konuşulan isimlerden biriydi. Icardi, tüm yaşananları bırakıp ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı.

        • 2

          Icardi'nin, yarışmacısı olduğu televizyon programı nedeniyle bir süredir İtalya'da olan eşi Wanda Nara da kupasıyla İstanbul'a döndü ve aile yemeğine katıldı.

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          Wanda Nara, “Yıldızlarla Dans” adlı yarışma programında birinci olarak yarışmayı ilk sırada tamamladı.

        • 4

          Partneri ile birlikte şampiyonluk sevincini doyasıya yaşanan Wanda, şampiyonluk kupasıyla pozlar vermeyi de ihmal etmedi.

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          Yarışma için bir süredir eşi Icardi ve çocuklarından ayrı kalan Wanda Nara, İtalya’daki yarışmanın tamamlanmasının ardından dün İstanbul’a döndü.

        • 6

          Wanda Nara, dün akşamki Fenerbahçe - Galatasaray maçında gözünün altı moraran eşi Mauro Icardi ile Noel yemeği masasında poz verdi. Nara, gözünün altına yaptığı ‘morluk’ makyajıyla göndermede bulundu.

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