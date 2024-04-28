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        Haberler Dünya Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

        Iraklı TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü

        Iraklı yetkililer, Bağdat'ın merkezindeki evinin önünde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından vurulan ünlü sosyal medya fenomeni Om Fahad'ın ölümünü araştırıyor. Yerel basında çıkan haberlerde, Om Fahad'ın Iraklı Barbie ile arasındaki gerginlik vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 28.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:35
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        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
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        Sosyal medya platformu TikTok'ta yüzbinlerce takipçisi olan ünlü Iraklı fenomen Om Fahad, Cuma günü Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce vurularak öldürüldü.

        Irak İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ın Zayouna bölgesinde sosyal medyada tanınan bir kadının kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülmesi olayının aydınlatılması için özel bir operasyon ekibi kurdu" ifadelerini kullandı.

        Bakanlık, yerel medyaya yansıyan 'failin gözaltına alındığı' haberlerin doğru olmadığını belirterek soruşturmanın halen devam etmekte olduğu ifade etti.

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        Görgü tanıkları, Om Fahad'ın evinin önünde aracının içindeyken motosikletli bir kişi tarafından ateşli silahla öldürüldüğünü belirtti. Fahad, geçen yıl 'genel ahlaka' uygun olmayan videolar paylaştığı için 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Yerel basın, Om Fahad'ın başka bir sosyal medya fenomeni olan Dalia Naeem arasında gerginlik olduğunu vurguladı. Dalia Naeem, geçirdiği estetik ameliyatlar sebebiyle Iraklı Barbie olarak adlandırılıyordu.

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        #TikTok
        #Om Fahad
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