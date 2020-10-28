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Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018’de Türkiye geneli 292 milyon dolar olan taze domates ihracatının 2019’da 304 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Uçak, “1 Ocak’tan 27 Ekim’e kadar olan dönemde 50 ülkeye 247 milyon dolarlık taze domates gönderdik. Irak’a ise 25 bin 546 ton taze domates ihraç ederek 8 milyon dolarlık gelir elde ettik. Irak, her yıl belli zamanlarda taze domatesin mevsimsel üretiminin yeterli olması nedeniyle tüm ülkelere kısıtlama getiriyor. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe giren bu uygulama iki gün önce sona erdi. Pandeminin ardından ülkelerde üretimde yerelleşme eğilimi iyice güçlendi. Tarım sektörünü teşvik etmek amacıyla artık birçok ülke kendince bu uygulamaları yapıyor. Irak’a ihracatımız 2019 ve 2018’de 17 milyon dolar tutarındaydı. Sene sonuna kadar aynı ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi

EN FAZLA İHRACAT RUSYA'YA

En fazla taze domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Rusya’nın geldiğini açıklayan Uçak, “Türkiye, Rusya'ya 1 Ocak-27 Ekim tarihinde 51 milyon dolarlık taze domates ihracatı gerçekleştirdi. Taze domates ihracatında en fazla payı alan diğer ülkeler ise 38 milyon dolarla Romanya ve 31 milyon dolarla Ukrayna. Komşu ülkemiz Bulgaristan’a ise 23 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirildi. Taze domates alımı yüzde 114 artış gösteren Suriye de ihracatımızdan en fazla pay alan ülkeler arasında. Suriye’ye bu sene 15 milyon dolarlık taze domates ihraç ettik. Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada. 2001’den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates üretimimiz yüzde 50 civarında artarak 13 milyon tona ulaştı. Sebze kategorisinde en önemli ihraç kalemlerimizden biri. Türk domatesinin ihracat menzili Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsıyor.” ifadelerini kullandı.