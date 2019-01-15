15 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple'ın yavaşlayan iPhone sorununun ardından 2018 yılında başlattığı indirimli pil değişimi, yeni iPhone satışlarını da vurdu. Şirketin 31 Aralık 2018’de sona eren 29 dolar karşılığındaki iPhone pil değişimi programından yararlanan kullanıcı sayısı 11 milyonu buldu.
2018’de rekor kıran pilini değiştiren kullanıcıların sayısı, iPhone XS ve iPhone XS Max’in yüksek fiyatlarıyla birleşince, yeni iPhone satışları beklentilerin altında kaldı.
9to5mac’in haberine göre, normalde yılda 1-2 milyon adet pil değişimi yapan Apple, geçen yılın tamamında bu rakamı 11’e katladı.
Wall Street Journal yazarı John Gruber’e dayandırılan habere göre Apple CEO’su Tim Cook, 3 Ocak’ta şirket çalışanlarıyla yaptığı toplantıda 29 dolarlık değişim programı kapsamında 11 milyon pil değiştirildiği ve normalde yılda sadece 1-2 milyon pil değişimi yaptıklarını söyledi.
iPHONE PİL DEĞİŞİMİ ÜCRETİ NE KADAR?
Türkiye’de de uygulanan iPhone’lar için batarya değişimi programı 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Uygulama kapsamında iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X için 199 TL olan pil değişimi ücreti yeni yıl ile birlikte 319 TL’ye yükseltildi.
Garanti kapsamı dışındaki iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri için ise 2019 yılı ile birlikte batarya değişim ücreti 449 TL’ye çıkarıldı.
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