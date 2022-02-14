Telefonunuzu şarj ederken...

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Akıllı telefon ve özellikle de Apple’ın iPhone modellerini kullananların en temel dertlerinden biri hiç şüphesiz ki pil ömrü. Çoğu telefonun pil performansı, kullanıcısına gün içinde yarıda bırakıyor. Akıllı telefonların batarya kapasitesi kadar, kişisel kullanım alışkanlıkları da bu sürede belirleyici olabiliyor.

EĞER KILIFI VARSA...

Bu genel sorundan yola çıkan Apple, iPhone'ların pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili yararlı ipuçlarını paylaştı. İşte iPhone kullanıcılarının şarj derdini azaltacak o ipuçları:

1- Aygıtınızı aşırı sıcak ortamlardan koruyun

Aygıtınız, ideal sıcaklık aralığı olan 16° ila 22°C gibi geniş bir ortam sıcaklığı aralığında iyi performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır. Pil kapasitesine kalıcı olarak zarar verebileceğinden, aygıtınızı 35°C üzerindeki ortam sıcaklıklarına maruz bırakmamanız özellikle önemli. Aksi takdirde piliniz, aygıtınıza normal şartlardaki kadar uzun süre güç sağlayamaz. Aygıtı çok sıcak ortamlarda şarj etmek, pile daha da fazla zarar verebilir. Önerilen pil sıcaklıkları aşıldığında şarj kapasitesi yazılım tarafından yüzde 80 ile sınırlanabilir. Bir pili sıcak bir ortamda saklamak bile geri döndürülemez bir hasara yol açabilir. Aygıtınızı çok soğuk bir ortamda kullanırken pil ömründe azalma fark edebilirsiniz, ancak bu durum geçicidir. Pilin sıcaklığı normal çalışma aralığına döndüğünde performansı da normale dönecektir.

2- Şarj sırasında bazı kılıfların çıkarılması gerekir

Aygıtınızın belirli tarzdaki kılıfların içindeyken şarj edilmesi aşırı ısınmaya yol açabilir ve bu durum pil kapasitesini etkileyebilir. Şarj ederken aygıtınızın ısındığını fark ederseniz önce aygıtı kılıfından çıkarın.

3- Uzun bir süre kullanmadan saklayacaksanız, yarım şarj edin

Aygıtınızı uzun bir süre boyunca kullanmadan saklamak istiyorsanız, pilinizin genel sağlığı iki temel faktörden etkilenecektir: ortam sıcaklığı ve aygıtın saklanmak üzere kapatıldığı andaki şarj yüzdesi. Böyle bir durumda aygıtınızın pilini tam olarak doldurmayın veya boşaltmayın. Şarj seviyesinin yüzde 50 civarında olmasını sağlayın. Aygıtınızı tamamen boş şarjla saklarsanız, pil derin deşarj durumuna geçebilir ve bir daha şarj olmayabilir. Buna karşılık, aygıtınızı uzun bir süre boyunca tam şarjla sakladığınızda da pil kapasitesinde azalma olabilir ve bu durum pil ömrünü kısaltabilir.

4- Ayarlarınızı optimize edin

Aygıtınızı nasıl kullanırsanız kullanın, pil ömrünü korumanın iki basit yolu bulunuyor: Ekran parlaklığını ayarlamak ve Wi-Fi kullanmak. Pil ömrünü uzatmak için ekranın parlaklığını azaltın veya “Otomatik Parlaklık” ayarını açın. Aygıtınızı verilere erişmek için kullandığınızda Wi-Fi bağlantısı hücresel ağdan daha az enerji kullanır. Bu yüzden Apple, Wi-Fi özelliğini her zaman açık tutulmasını öneriyor.

5- Düşük Güç Modu’nu etkinleştirin

iOS 9 ile kullanıma sunulan “Düşük Güç Modu”, iPhone’ların şarjı azalmaya başladığında pil ömrünü uzatmanın pratik bir yolu. BU özellik, iPhone’un pil seviyesi yüzde 20’ye ve daha sonra yüzde 10’a düştüğünde kullanıcıyı bilgilendirerek tek dokunuşla “Düşük Güç Modu”nu etkinleştirmesine imkan veriyor. Düşük Güç Modu ekran parlaklığını azaltıyor, aygıt performansını optimize ediyor ve sistem animasyonlarını en aza indiriyor. Uygulamalar (Mail dahil) arka planda içerik indirmiyor; AirDrop, iCloud eşzamanlama ve Süreklilik gibi özellikler devre dışı bırakılıyor. Telefonun tekrar şarj edildiğinde Düşük Güç Modu otomatik olarak kapanıyor.

6- Pil kullanımı bilgilerini görüntüleyin

Ayarlar > Pil menüsünden ulaşılan pil kullanım durumu ile aygıtınız o anda şarj halinde değilse, her bir uygulamanın pili hangi oranda kullandığını görebilirsiniz. Pil ömrünü artırmak için, uygulamaların arka planda yenilenmesine imkan veren özelliği kapatabilirsiniz. Özellikle sık kullanmadığınız uygulamalar için “Konum Servisleri”ni kapatarak ve “Bildirimlere İzin Ver”i “Kapalı” olarak ayarlayarak, pil ömrünü optimize edebilirsiniz.

7- Aygıtınızı şarj etmek için bilgisayarınızı fişe takın ve açın

iOS aygıtınızı USB üzerinden şarj etmek için bilgisayarınızı kullanırken bilgisayarınızın fişe takılı ve açık olduğundan emin olun. Kapalı durumdaki ya da uyku veya bekleme modundaki bir bilgisayara bağlıysa, aygıtınızın pili boşalabilir.