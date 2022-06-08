Apple iPhone ürünlerine son 3 ay içerisinde ikinci büyük zam uygulandı. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16 ve yeni MacBook modellerini duyurulurken Türkiye fiyatlarına zam uygulandı. En son Mart ayında zamlanan telefonlara 3 ayın ardından yeni bir zam yapıldı. iPhone 13 fiyatları %17,5 - % 22,2 aralığında zamlanırken güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Son zammın ardından en pahalı iPhone fiyatı 41 bin TL’yi bulurken “iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar zamlandı?” soruları gündeme geldi. İşte, 2022 zamlı iPhone fiyatları listesi…