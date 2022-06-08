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Zamlı Apple iPhone fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 2022 Apple iPhone güncel fiyatlar listesi: iPhone 11-12-13 fiyatlarına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

Apple'dan ikinci büyük zam! iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Apple Iphone güncel fiyatlar listesi

Apple Türkiye, iPhone ürünlerine 3 ayın ardından yeni zam yapıldığını duyurdu. Apple’ın geliştirici konferansı WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16, işletim sistemi sürümü ve yeni MacBook modelleirni tanıtırken Türkiye’deki fiyatlarına zam güncellemesinde bulundu. Apple iPhone 11-12-13 gibi telefon modellerinden almak isteyenler zamlı fiyatları merak ediyor. İşte, 2022 iPhone güncel fiyat listesi

08.06.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Apple iPhone ürünlerine son 3 ay içerisinde ikinci büyük zam uygulandı. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2022 etkinliğinde iOS 16 ve yeni MacBook modellerini duyurulurken Türkiye fiyatlarına zam uygulandı. En son Mart ayında zamlanan telefonlara 3 ayın ardından yeni bir zam yapıldı.  iPhone 13 fiyatları %17,5 - % 22,2 aralığında zamlanırken güncel fiyatlar araştırılmaya başlandı. Son zammın ardından en pahalı iPhone fiyatı 41 bin TL’yi bulurken “iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL oldu ve ne kadar zamlandı?” soruları gündeme geldi.  İşte, 2022 zamlı iPhone fiyatları listesi…

  • IPHONE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ABD’li teknoloji devi Apple, Worldwide Developer Conference (WWDC) etkinliğini düzenledi. Türkiye'de bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansının ardından iPhone fiyatlarına yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zam uygulandı. Türkiye'deki iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL'ye çıkarılırken en pahalı telefon fiyatı 41 bin TL’ye ulaştı.

  • IPHONE 3 AYDA ORTALAMA YÜZDE 40 ZAMLANDI

    Apple, Türkiye'deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart'ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran'da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye'deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu. iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL'ye çıkarıldı.

  • ZAMLI IPHONE FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 2022

    Ürün

    8 Mart

    6 Haziran

     

    iPhone 13 mini

    Fiyatı (TL)

    Fiyatı (TL)

    Değişim

    128 GB

    17.499

    20.999

    20,0%

    256 GB

    19.299

    22.999

    19,2%

    512 GB

    22.099

    26.999

    22,2%

  • iPhone 13

     

     

     

    128 GB

    18.999

    22.499

    18,4%

    256 GB

    20.799

    24.499

    17,8%

    512 GB

    23.599

    28.499

    20,8%

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