30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple, 2012 yılında piyasaya çıkardığı iPhone 5 kullanıcıları için kritik bir uyarı yayınladı. Şirket, iOS 10.3.4 yazılım güncellemesi yapılmayan iPhone 5’lerde birçok işlevin artık çalışmayacağını duyurdu.
Kullanıcıları, sözkonusu güncellemenin 3 Kasım 2019 tarihine kadar yapılması gerektiği konusunda uyaran Apple, eğer bu işlem yapılmazsa bu tarihten sonra iPhone 5’lerde GPS konumu, App Store, iCloud, e-posta ve web dahil olmak üzere doğru tarih ve saate dayanan pek çok işlevin kullanılamaz hale geleceğini açıkladı.
Apple’ın destek sayfası üzerinden yapılan uyarıda, iPhone 5 kullanıcılarının bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için iOS 10.3.4 güncellemesinin 3 Kasım Pazar gününe kadar yapması gerektiğini altı çizildi.
'3 KASIM'A KADAR SÜRENİZ VAR'
Apple’ın açıklamasında, şu uyarılar yapıldı:
“iPhone 5'te, GPS konumu doğruluğunun sürdürülmesi ve tarih ile saatin doğru olmasını gerektiren App Store, iCloud, e-posta ve web göz atma gibi işlevlerin kullanımına devam edilmesi için 3 Kasım 2019 saat 00:00'dan önce bir iOS güncellemesi gerekecektir. Bu durum, 6 Nisan 2019 tarihinde diğer üreticilere ait, GPS özelliği bulunan ürünleri etkilemeye başlayan bir GPS saat aktarımı sorunundan kaynaklanmaktadır. Söz konusu Apple aygıtları 3 Kasım 2019 saat 00:00'a kadar bundan etkilenmeyecektir.
iPhone 5'e sahipseniz GPS konumu doğruluğunun sürdürülmesi ve tarih ile saatin doğru olmasını gerektiren App Store, iCloud, e-posta ve web göz atma gibi işlevlerin kullanımına devam edilmesi için 3 Kasım tarihine kadar aygıtınızdaki yazılımı kablosuz olarak veya bilgisayarınızı kullanarak güncellemeniz özellikle önem taşır. iPhone 5 güncellemesinin 3 Kasım 2019 tarihine kadar yapılmaması durumunda, kablosuz yazılım güncellemeleri ve iCloud yedeklemesi çalışmayacağından güncelleme yapabilmek için bir Mac veya PC kullanarak aygıtınızı yedeklemeniz ve geri yüklemeniz gerekecektir.”
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