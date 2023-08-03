iPhone 15 ne zaman çıkıyor? Apple iPhone 15 fiyat listesi nedir ve özellikleri nelerdir?
Dünyada ve Türkeye'de milyonların kullandığı iPhone telefon modelinin 15. serisi olan iPhone 15'in ne zaman çıkacağı gündem olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak gözler, söz konusu modelin üreticisi Apple'a çevrilmiş durumda. İşte, teknoloji devinin amiral gemisi İphone 15'lerin çıkış tarihi, özellikleri ve fiyat listesine dair ayrıntılar...
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Apple'ın yeni iPhone modelinin; iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max olarak 4 farklı model ile çıkarılacağı bilinirken, söz konusu telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği büyük bir merak konusu. Daha öncelerde yeni modellerini Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyuran Apple şirketinin yapacağı açıklama milyonlarca kullanıcı tarafından ilgiyle bekleniyor. İşte, detaylar...
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iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
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GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13 : 23 Eylül 2021
iPhone 12 : 23 Ekim 2020
iPhone 11 : 20 Eylül 2019
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iPhone XS : 21 Eylül 2018
iPhone X : 3 Kasım 2017
iPhone 8 : 22 Eylül 2017
iPhone 7 : 16 Eylül 2016