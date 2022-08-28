iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple iPhone 15'te ön kamera üreticisini değiştirmeyi planlıyordu. Ancak şirket bu adımı hızlandırarak iPhone 14 için yeni bir üreticiyle anlaştı.

Çinli tedarikçiyi bırakan Apple, Güney Koreli LG Innotek'i seçti. Bu tercih iPhone'un üretim maliyetlerini de artırdı. Zira LG'nin ön kamera bloğu Çinli üreticiye göre üç kat daha maliyetli.