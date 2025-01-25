Trump Danimarka Başbakanı ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini belirterek bu konunun bir ulusal güvenlik meselesi olduğunun altını çizmişti.

Bazı yorumcular Trump'ın bu derece ileri gitmeyeceğini düşünürken, Financial Times'a konuşan Avrupalı yetkililer Trump'ın ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.

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ABD Başkanı Donald Trump ile Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen telefonda 45 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupalı üst düzey yetkililere göre, Trump'ın tavrı Danimarka yönetimde şok etkisi yarattı.

Görüşmede, Grönland konusundaki ciddiyetini tekrarlayan Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini eğer bu gerçekleşmezse Danimarka'ya yüksek gümrük vergileri uygulayacağını belirtti.

Financial Times'a konuşan Danimarkalı bir yetkili "Görüşme çok sertti. Danimarka'yı gümrük vergileri ile hedef almakla tehdit etti." dedi. Diğer bir Avrupalı yetkili ise "Niyeti gayet açık. Grönland'ı istiyorlar. Danimarkalılar kriz hâlinde." diyerek Trump'ın görüşmede ne kadar ciddi bir tavır takındığını vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Grönland'ın ulusal güvenlik meselesi olduğu tekrarlanırken Çin ve Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesindeki faaliyetlerine işaret edildi.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir