Apple iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelini satışa sundu. Merakla beklenen iPhone 12'nin Türkiye satışı da gerçekleşiyor. İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri

iPHONE 12 VE iPHONE 12 PRO ÖZELLİKLERİ

iPhone 12, OLED özellikli 6.1 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip.

iPhone 12’de yer alan Ceramic Shield ile birlikte Corning iş birliğiyle geliştirilen sağlam cam yer alıyor. Bu cam düşmelere karşı dört kat daha fazla dayanıklılık sunuyor.

A14 Bionic chip ile gelen telefonun arka tarafında iki adet 12 MP kamera bulunuyor. 4GB RAM’e sahip iPhone 12’de depolama seçecekleri ise 64 GB, 128 GB, 256 GB şeklinde. iPhone 12 Pro’da ise 512 GB kapasite seçeneği de bulunuyor.

iPhone 12 mini fiyat:

64 GB – 9.999 TL

128 GB – 10.499 TL

256 GB – 11.499 TL

iPhone 12 fiyat:

64 GB – 10.999 TL

128 GB – 11.499 TL

256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro fiyat:

128 GB – 14.999 TL

256 GB – 15.999 TL

512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max fiyat:

128 GB – 16.999 TL

256 GB – 17.999 TL

512 GB – 19.999 TL